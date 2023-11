Tal como lo había anunciado días atrás el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, este jueves el Gobierno presentó el plan Unidos, el cual busca reactivar la economía y salir de la recesión .

Este plan de reactivación consta de 25 medidas y apunta a evitar la ruptura de la cadena de pagos (enfocado en inversión pública) e impulsar las inversiones en determinados sectores.

Uno de los objetivos del Poder Ejecutivo es triplicar en el 2024 las adjudicaciones vía alianzas público-privadas (APP), ya que actualmente hay 40 proyectos por cerca de US$7.976 millones en cartera, mientras que para el 2025 el portafolio asciende a US$6.755 millones.

Para el próximo año se planean inversiones en sectores como Educación, Salud y Turismo (US$ 670 millones), Saneamiento (US$ 870 millones), Energía e Industria (US$ 2 225 millones) E Transportes (US$ 4 211 millones)

Otro objetivo al que apunta el Gobierno es mejorar la conectividad en todo el país, para lo cual se acelerarán las construcciones de la Carretera Central, Línea 2 del Metro de Lima y Callao, Aeropuerto de Chinchero, Anillo Vial Periférico, Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, entre otros.

Protección de la cadena de pagos

El Ejecutivo indicó que se ampliará el programa Impulso MYPERÚ de S/ 5 000 a S/ 15 000 millones, y se incrementará el monto de créditos hasta S/ 5 millones y S/ 10 millones para empresas fuentes generadoras de empleo formal y con impacto en cadena de pagos.

Además, se considerarán condiciones especiales de pago (extensión de períodos de gracia y repagos) para sectores más afectados por Fenómeno El Niño, así como el mejoramiento de las subastas para incluir financieramente a nuevos beneficiarios.

De esta forma, habrá S/ 4 144 millones en garantías y se otorgarán créditos a tasas de interés de 12.9% para las micros, pequeñas o medianas empresa.

Otra medida gubernamental es el plan de recuperación de las MYPES por S/ 100 millones. De acuerdo con el Gobierno, se impulsará un programa para la recuperación crediticia de las mypes afectadas producto de la pandemia a través del Fondo MIPYME Emprendedor.