El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló, en su informe de Resultados de la Pobreza Monetaria en Perú, en el año 2023, que el 29% de la población del país es pobre, lo que equivale a 9 millones 780 mil personas (pobreza extrema 5,7% y pobreza no extrema 23,3%).

Comparado con los resultados obtenidos en el año anterior, 2022, el nivel de pobreza se incrementó en 1,5%, es decir, se incrementó la población pobre en 596 mil personas.

Además, en el 2023, la pobreza extrema afectó al 5,7% de la población, cifra superior en 0,7% en comparación con el año 2022 (5,0%).

Pobreza monetaria

En el informe del INEI se explica que la medición monetaria utiliza el gasto como indicador de bienestar, el cual está compuesto por las compras, el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especie, las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas.

En ese sentido, y de acuerdo con el enfoque monetario, son consideradas como pobres las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, entre otros).

Mientras que son considerados pobres extremos aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita se encuentran por debajo del costo de la canasta básica de alimentos.

Población no pobre

Asimismo, se explica en el documento que la población no pobre está conformada por la población no pobre vulnerable y la población no pobre no vulnerable.

La primera es aquella cuyo gasto per cápita supera el umbral de la pobreza monetaria (que son considerados técnicamente como no pobres), pero se encuentran en riesgo de caer en pobreza ante cualquier cambio de las condiciones de la economía.

“Esto se debe a que esta población no tiene la posibilidad de acumular ahorros para prevenir y afrontar momentos de dificultad o eventos inesperados”, refiere el informe.