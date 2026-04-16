Resumen

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El dólar llegó a un mínimo de S/3,42 y máximo S/3,4470 durante la jornada de hoy. (Foto: AFP)
El dólar llegó a un mínimo de S/3,42 y máximo S/3,4470 durante la jornada de hoy. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,44, cierre de S/3,4440, promedio de S/3,4440, mínimo de S/3,42 y máximo S/3,4470.

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