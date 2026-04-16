De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,44, cierre de S/3,4440, promedio de S/3,4440, mínimo de S/3,42 y máximo S/3,4470.

Además, hoy se negociaron US$390 millones en el mercado spot interbancario, 83% más del flujo visto ayer ($212 millones). Asimismo, no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del BCR.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada mantuvo la tendencia alcista observada desde hace dos días conforme avanzan los resultados de la ONPE.

En el plano internacional, el presidente Donald Trump amenazó con destituir al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, si no renuncia al expirar su mandato el 15 de mayo. El martes, Kevin Warsh presentará su candidatura ante el Comité Bancario del Senado, que supervisa la Fed y tiene una gran influencia sobre su confirmación. Esto deja al gobierno con solo 24 días para lograr la aprobación de Warsh.

El Libro Beige de la Fed señaló que la guerra con Irán ha elevado la incertidumbre entre las empresas de EEUU, llevando a muchas a frenar contrataciones y postergar decisiones de gasto ante el fuerte aumento de los costos energéticos. El encarecimiento del petróleo y la gasolina reforzó una postura de cautela mientras se evalúa el impacto del conflicto sobre la inflación y crecimiento.