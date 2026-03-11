Resumen

La moneda, durante la sesión, llegó a un máximo de S/3,47. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este martes 10 de marzo es de S/3,490. La divisa estadounidense estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,4700, promedio de S/3,4395, mínimo S/3,42 y un máximo de S/3,47, informó Renta4 SAB.

