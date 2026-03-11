El precio del dólar para este martes 10 de marzo es de S/3,490. La divisa estadounidense estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,4700, promedio de S/3,4395, mínimo S/3,42 y un máximo de S/3,47, informó Renta4 SAB.

Durante la jornada se negociaron US$136 millones en el mercado spot interbancario, 42% menos del flujo visto ayer (US$$231 millones). Además, se registraron vencimientos de swap cambiario venta por S/70 millones por parte del Banco Central de Reserva (BCR) los cuales fueron renovados en su totalidad.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que hoy el tipo de cambio tuvo una corrección importante de 600 básicos manteniéndose la tendencia de caída durante toda la jornada.

En el plano internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría terminar “muy pronto”, pero advirtió que EE.UU. respondería con mucha más dureza si Irán interrumpe el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz.

Por su parte, Israel lanzó una oleada de ataques a gran escala en Isfahán, Teherán y el sur de Irán, mientras Irán lanzó misiles y drones contra Israel y países del Golfo. Hezbolá también disparó cohetes desde Líbano. Según cifras oficiales, la guerra ha causado al menos 1,230 muertos en Irán, 397 en el Líbano, 7 militares de EEUU y 11 del lado de Israel.

Los empleadores privados estadounidenses crearon un promedio de 15.5 empleos semanales en las cuatro semanas que finalizaron el 21 de febrero, mismo ritmo de crecimiento laboral que la semana anterior, según el Instituto de Investigación ADP. Es el ritmo más pronunciado de creación de empleo desde fines de noviembre de 2025, lo que contrasta con la pérdida de empleos reflejada en las nóminas no agrícolas de febrero.