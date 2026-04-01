Resumen

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El dólar retrocedió 240 puntos con respecto al cierre del martes. Foto: Andina.
El dólar retrocedió 240 puntos con respecto al cierre del martes. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar para el cierre del miércoles 1 de abril es de S/3,4535, informó el Banco Central de Reserva (BCR). De acuerdo con Renta4 SAB, la moneda retrocedió 240 puntos básicos con respecto al cierre del martes (S/3,4775).

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