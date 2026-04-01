El precio del dólar para el cierre del miércoles 1 de abril es de S/3,4535, informó el Banco Central de Reserva (BCR). De acuerdo con Renta4 SAB, la moneda retrocedió 240 puntos básicos con respecto al cierre del martes (S/3,4775).

Allisson Pérez, Trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la demanda provino por el BCR dejando vencer Swaps Cambiario venta por S/100 millones, mientras que la oferta por los no residentes.

Además, en el mercado se negoció US$188 millones a un precio promedio de S/3,4560. Asimismo, el dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,4480 y un nivel máximo de S/3,4640. Por otro lado, el euro se fortaleció frente al dólar, superando los 1,16 euros por dólar, impulsado por un mayor apetito por riesgo ante posibles avances hacia un alto al fuego en Medio Oriente.

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La caída del precio del petróleo, que se negocia en dólares,también presionó a la baja al dólar, favoreciendo la apreciación del euro. A pesar de datos sólidos de la economía estadounidense, como el crecimiento del sector minorista y manufacturero, el dólar no logró sostenerse.

La incertidumbre geopolítica, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, sigue siendo un factor clave para la dirección del dólar. En conjunto, el contexto refleja una leve debilidad del dólar en el corto plazo, influenciada más por factores externos que por fundamentos económicos internos.