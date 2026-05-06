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Estas son las últimas noticias sobre la minería ilegal en el norte del Perú. (Foto: Andina)
Estas son las últimas noticias sobre la minería ilegal en el norte del Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción Economía

El Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), será el espacio en el que se darán a conocer los resultados del primer estudio de campo sobre violencia y vulneración de derechos humanos por el avance de la minería ilegal, elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV) a solicitud del gremio minero energético.

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