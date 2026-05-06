El Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), será el espacio en el que se darán a conocer los resultados del primer estudio de campo sobre violencia y vulneración de derechos humanos por el avance de la minería ilegal, elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV) a solicitud del gremio minero energético.

La presentación estará a cargo de Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del ICEV, quien explicará cómo la minería ilegal y las economías ilícitas asociadas afectan los derechos humanos, la gobernanza y la legitimidad de las actividades económicas formales, con base en evidencia de campo recogida en tres zonas del país: La Rinconada (Puno), Atico (Arequipa) y Pataz (La Libertad).

“No se trata solo de evidenciar la violencia o la criminalidad, sino de que es una vulneración sistemática de derechos ante la inacción del Estado. El estudio plantea que el Estado debe cumplir su rol fundamental de proteger a los ciudadanos frente a estas economías ilegales y proponer políticas públicas adecuadas”, señaló Zevallos.

Posteriormente, se analizarán los principales hallazgos en un panel de expertos moderado por Jéssica Vásquez, presidenta del Comité de Derechos Humanos de la SNMPE, que reunirá a Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa; Paulo Vilca, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos; Jane Antilla, jefa de la Misión Técnica en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y Marcelina Angulo, Defensora de Derechos Humanos del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Pintuyacu, Chambira y Alto Nanay.

Nicolás Zevallos, también es especialista en economías criminales, cadenas de valor ilegales y análisis de riesgo delictivo. Ha sido viceministro del Interior y ha liderado investigaciones sobre crimen organizado, trabajo forzoso y vulneraciones a los derechos humanos en contextos de economías ilegales en el Perú y la región. El ICEV es una institución peruana dedicada al estudio científico de la violencia, la criminalidad y sus impactos sociales.

El SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería se realizará del 26 al 28 de mayo de 2026 en el Hotel JW Marriott Lima.