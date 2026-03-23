Resumen

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La mencionada ley incorpora el derecho a la CTS, que será calculada sobre el 100% del sueldo por cada año de servicios y se pagará al término de vínculo laboral con la entidad pública. Foto: gob.pe
La mencionada ley incorpora el derecho a la CTS, que será calculada sobre el 100% del sueldo por cada año de servicios y se pagará al término de vínculo laboral con la entidad pública. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

El presidente José María Balcázar anunció que el Gobierno promulgará la autógrafa de ley, aprobada por el Congreso, que reconoce gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS.

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