El presidente José María Balcázar anunció que el Gobierno promulgará la autógrafa de ley, aprobada por el Congreso, que reconoce gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS.

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“Me comprometo a publicar la ley”, señaló el mandatario durante una reunión sostenida con representantes de los trabajadores CAS y el congresista Guido Bellido.

El jefe de Estado indicó, además, que durante el plazo que tiene el Ejecutivo para la promulgación se verán los mecanismos para su implementación, financiamiento y reglamentación correspondientes.

La mencionada ley incorpora el derecho a la CTS, que será calculada sobre el 100% del sueldo por cada año de servicios y se pagará al término de vínculo laboral con la entidad pública.

Además, introduce ajustes en la estructura del régimen CAS, estableciendo distintos tipos de contratos, indeterminados, temporales y de confianza, y precisando sus condiciones de duración.

Con esta reforma, el Estado busca reducir brechas laborales entre régimenes públicos y mejorar las condiciones de cerca de 350 mil trabajadores CAS.

Cabe precisar que la norma, aprobada por el Congreso, implica un impacto significativo en las cuentas públicas. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el costo anual de otorgar estos beneficios superaría los S/2.800 millones.