La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) adjudicó dos megaproyectos de inversión en infraestructura vial y portuaria por US$ 3,805 millones, en lo que va de 2024, resultado que superó en 65% a todo el 2023 (US$2,300 millones).

José Salardi, director ejecutivo de Proinversión, indicó que el resultado refleja la confianza del sector privado en el mecanismo de Asociación Público – Privada (APP) como inversiones a largo plazo.

Precisamente, a finales de marzo, Proinversión adjudicó el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona al Terminal Portuario Jinzhao Perú S.A., para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto por US$ 405 millones.

El proyecto portuario reactivará, además, inversiones mineras por US$ 15,000 millones en el sur del país e impactará en el crecimiento económico, generando empleo, mejora de ingresos y calidad de vida de la población en Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa.

Asimismo, impulsará el desarrollo, a cargo del Estado, del Ferrocarril Andahuaylas – Marcona de aproximadamente US$ 5,000 millones, con la finalidad de dinamizar el corredor minero del sur; y podría reactivar el desarrollo de la industria petroquímica con una inversión superior a US$ 2,000 millones.

En tanto, la semana pasada se adjudicó el Anillo Vial Periférico (AVP), de US$ 3,400 millones de inversión total, incluyendo costos de gestión predial, al consorcio español Cintra, Acciona y Sacyr que se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del megaproyecto vial por 30 años.

Imagen del proyecto de Anillo Vial Periférico | Referencial

El Anillo Vial Periférico conectará 12 distritos de Lima y Callao, beneficiando a 4.5 millones de personas; es el proyecto vial más grande adjudicado por Proinversión en los últimos 10 años.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, destacó este proceso de adjudicación porque refleja un caso concreto de que se empieza a reactivar la economía. “Se está adjudicando un proyecto de 3,400 millones (de dólares) y los inversores del mundo deben saber que este Perú es un país confiable y estable, con reglas seguras (para invertir). Falta poco para llegar al 50% de la cartera de inversiones de Proinverión prevista para 2024 y vamos a seguir en esfuerzo”, dijo.

El Anillo Vial Periférico considera la construcción de una moderna autopista de 34,8 kilómetros de longitud que facilitará la interconexión de los usuarios con la Panamericana Norte y Sur y la Carretera Central, y el acceso al puerto del Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Puerto de Chancay y el futuro Parque Industrial de Ancón.

Se estima que reducirá el tiempo de viaje y se interconectará con los principales sistemas de transporte urbano de Lima Metropolitana y el Callao: Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima, ramal de la Línea 4 del Metro, Metropolitano y el futuro teleférico San Juan de Lurigancho – Independencia.

26 proyectos en cartera

En 2024, Proinversión espera adjudicar 26 proyectos en la modalidad Asociación Público – Privada (APP) y Proyectos en Activos con un monto de inversión de US$ 8,000 millones. De la cartera, 15 proyectos son del sector eléctrico (US$ 900 millones); cuatro de transportes y comunicaciones (US$ 5,300 millones) y cinco de agua y saneamiento (US$ 800 millones).

También se considera un proyecto en salud: Operación y Mantenimiento del Nuevo Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (US$ 154 millones) y un inmueble: Parque Industrial de Ancón (US$ 762 millones).