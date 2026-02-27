Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Los envíos de remesas de trabajadores peruanos en el exterior hacia el país alcanzaron los US$ 5.368 millones en el 2025, un monto superior en US$ 434 millones (11,7%) frente al año anterior, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
