Una remesa es el envío de dinero que realiza una persona desde el extranjero a otra persona en su país de origen (Foto: Marvin Recinos / AFP)
Por Redacción EC

Los envíos de remesas de trabajadores peruanos en el exterior hacia el país alcanzaron los US$ 5.368 millones en el 2025, un monto superior en US$ 434 millones (11,7%) frente al año anterior, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

