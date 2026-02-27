Los envíos de remesas de trabajadores peruanos en el exterior hacia el país alcanzaron los US$ 5.368 millones en el 2025, un monto superior en US$ 434 millones (11,7%) frente al año anterior, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

El monto de las remesas del 2025 fue equivalente a 1,6% del PBI, similar al del año anterior.

En términos trimestrales, los envíos de remesas de trabajadores peruanos en el exterior sumaron US$ 1.428 millones durante el cuarto trimestre de 2025, lo que significó US$150 millones más frente a lo registrado en el mismo período del 2024.

¿Cuál es el destino de donde provienen las mayores remesas? De acuerdo al BCR, Estados Unidos se mantiene como el principal origen de este tipo de remesas.