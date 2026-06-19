Resumen

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El especialista agregó que el dólar a nivel global cerró prácticamente estable. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
El especialista agregó que el dólar a nivel global cerró prácticamente estable. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar para hoy culminó en S/3,383, registrando un ligero retroceso frente al cierre previo de S/3,386, en una jornada donde las divisas latinoamericanas mostraron rendimientos mixtos y el mercado operó con una moderada liquidez debido al feriado en Estados Unidos.

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