El precio del dólar para hoy culminó en S/3,383, registrando un ligero retroceso frente al cierre previo de S/3,386, en una jornada donde las divisas latinoamericanas mostraron rendimientos mixtos y el mercado operó con una moderada liquidez debido al feriado en Estados Unidos.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el comportamiento del sol peruano respondió a un menor dinamismo en las negociaciones cambiarias. “El performance del sol se dio en un contexto de moderada liquidez en el mercado local debido a las bajas negociaciones en el mercado interbancario”, señaló.

El especialista agregó que el dólar a nivel global cerró prácticamente estable, con una ligera caída respecto a la sesión previa, mientras el mercado mantiene la atención sobre el riesgo geopolítico asociado al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Asimismo, indicó que las principales commodities registraron pérdidas al cierre, con caídas cercanas al 1,5% en el oro, la plata y los futuros del cobre, reduciendo parcialmente la oferta local de dólares.

En el mercado local, Huayta precisó que los corporativos continúan en medio del pago estacional de impuestos hasta la próxima semana, mientras que el Banco Central de Reserva (BCR) no realizó intervenciones directas y los fondos de pensiones registraron operaciones limitadas con flujos mixtos. Añadió que el dólar acumula una caída semanal de 0,6%, con un rango actual de venta entre S/3,390 y S/3,400.

Durante la jornada, Allisson Pérez, trrader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que solo hubo flujo local, ya que fue feriado en Estados Unidos, por lo que el dólar fluctuó en el rango de S/3,3780 y S/3,3840. Además, en el mercado, se negoció US$223 millones a un precio promedio de S/3,3811.

Los últimos datos económicos en EE. UU. mostraron señales de fortaleza, con una recuperación de la actividad manufacturera reflejada en el repunte del índice de la Fed de Filadelfia y una reducción de las solicitudes de subsidio por desempleo, lo que evidencia un mercado laboral aún sólido.