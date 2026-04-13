Para el cierre de este lunes 13 de abril el precio del dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,36, cierre S/3,3725, promedio S/3,3691, mínimo de S/3,36 y máximo de S/3,3830.

Además, hoy se negociaron US$252 millones en el mercado spot interbancario, 19% más del flujo visto el viernes ($211 millones) y no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del Banco Central de Reserva (BCR).

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada estuvo bastante volátil luego de los resultados iniciales de las elecciones presidenciales llevadas a cabo ayer. Cercanos al cierre de mercado se observó flujo de demanda importante que empujó el tipo de cambio al alza.

Keiko Fujimori de Fuerza Popular habría pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, al obtener el 16,8% de los votos según el conteo rápido de la encuestadora Datum. El segundo lugar aún no estaría definido, pero estaría entre Rafael López Aliaga de Renovación Popular (12,9%), Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno (11,6%), Ricardo Belmont del partido Obras (10,1%) y Roberto Sánchez de JPP (9,4%).

En lo que se refiere al Senado, los partidos que tendrían representación para el período 2026-2031 serían: Fuerza Popular (22), Juntos por el Perú-JPP (10) Renovación Popular (8), Partido del Buen Gobierno (8), Obras (6) y Ahora Nación (6), según Datum.

En el plano internacional, el presidente Donald Trump anunció un bloqueo del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán. Estados Unidos afirmó que Irán se negó a limitar su programa nuclear, mientras que Irán exigió el control del estrecho, reparaciones, un alto el fuego más amplio y el acceso a los activos congelados.

La medida entra en vigor hoy, los buques que entren o salgan de los puertos iraníes se enfrentarán a restricciones. El principal destino de los envíos de crudo de Irán es China, la reciente escalada amenaza con tensar aún más las relaciones entre EE.UU. y China.