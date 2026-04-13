Resumen

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Cercanos al cierre de mercado se observó flujo de demanda importante que empujó el tipo de cambio al alza. (Foto: Agencia Andina)
Cercanos al cierre de mercado se observó flujo de demanda importante que empujó el tipo de cambio al alza. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

Para el cierre de este lunes 13 de abril el precio del dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,36, cierre S/3,3725, promedio S/3,3691, mínimo de S/3,36 y máximo de S/3,3830.

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