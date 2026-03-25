Resumen

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El dólar llegó a un precio mínimo de S/3,4500 y máximo de S/3,4710. Foto: Andina.
El dólar llegó a un precio mínimo de S/3,4500 y máximo de S/3,4710. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4530, informó el Banco Central de Reserva (BCR). De esta manera, la moneda retrocedió 60 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,4590, precisó Renta4 SAB.

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