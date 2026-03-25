El precio del dólar cerró hoy en S/3,4530, informó el Banco Central de Reserva (BCR). De esta manera, la moneda retrocedió 60 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,4590, precisó Renta4 SAB.

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Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se observó flujo two-way principalmente de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,450 y máximo de S/3,471.

Además, en el mercado se negociaron US$200,4 millones a un precio promedio de S/3,4633. Asimismo, el BCR colocó Swap cambiario Venta por S/200 millones a tres meses.

A nivel global el dólar ganó posiciones como moneda refugio tras el rechazo de Irán a la propuesta de paz del presidente estadounidense, Donald Trump. Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos de Trump, para poner fin a la guerra por considerarla “excesiva” y ha establecido sus propias condiciones.

Por otro lado, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, aseguró este miércoles que subirán las tasas de interés si la inflación en la zona del euro supera el objetivo del 2% a medio plazo como consecuencia de la guerra en Irán. Por último, el DXY cotizó en 99.50 (+0,25%).