De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este miércoles 20 de mayo es de S/3,4101 con una baja de 0,53% respecto al día anterior.

¿En cuánto cerró el dólar el martes 19 de mayo?

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el dólar cerró en S/3,4280. Además, la moneda estuvo en el inicio en S/3,4180, promedio de S/3,4280, mínimo de S/3,4170 y máximo de S/3,4340.

Se negociaron también US$513 millones en el mercado spot interbancario, más del doble del flujo visto ayer ($324 millones). Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada estuvo mixta con flujo two way tanto de corporativos locales como offshores. Asimismo, hoy no hubo vencimiento de swap cambiario por parte del BCRP.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

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Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.