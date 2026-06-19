El precio del dólar para este viernes 19 de junio es de S/3,3800, por debajo del cierre previo de S/3,3860. El movimiento del sol peruano se dio en línea con otras monedas de la región, en un contexto donde el dólar global retrocede levemente tras haber alcanzado máximos de un año en la sesión anterior.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el mercado responde a una moderación de tensiones internacionales tras reportes sobre un posible alto al fuego entre Israel y Hezbolá. “el alto al fuego pendiente esta tarde reduce la tensión global en los mercados”, señaló, al indicar que este escenario disminuye la demanda de activos refugio y favorece la corrección del dólar.

El especialista agregó que, aunque persisten expectativas de una posible subida de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el espacio de apreciación del dólar sigue siendo limitado tras los recientes máximos del índice DXY.

Asimismo, indicó que los metales abren a la baja, lo que influye en los flujos de divisas en mercados emergentes y genera movimientos mixtos en la región.

En el ámbito local, Huayta señaló que el conteo en tiempo real de la ONPE mantiene a Keiko Fujimori como virtual ganadora del proceso presidencial, aunque aún sin proclamación oficial.

Añadió que el Banco Central de Reserva (BCR) no presenta vencimientos relevantes en la jornada, aunque no se descarta su intervención si aumenta la volatilidad cambiaria.