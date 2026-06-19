Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar para este viernes 19 de junio es de S/3,3800, por debajo del cierre previo de S/3,3860. El movimiento del sol peruano se dio en línea con otras monedas de la región, en un contexto donde el dólar global retrocede levemente tras haber alcanzado máximos de un año en la sesión anterior.

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