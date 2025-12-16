El precio del dólar cerró hoy en S/3,37, disminuyendo 20 puntos con respecto al cierre del lunes que se situó en S/3,372.

Además, durante la jornada se observó un comportamiento mixto entre oferta de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio minimo de S/3,3690 y máximo de S/3,3730, según Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB.

Asimismo, en el mercado se negociaron US$299 millones a un precio promedio de S/3,3707. También, hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/600 Millones.

El dólar estadounidense se debilitó ligeramente el martes, a la espera del informe de empleo de noviembre, que podría influir en las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

La moneda sigue presionada tras el reciente recorte de tasas de la Fed y ante las expectativas de que un mercado laboral débil refuerce la posibilidad de nuevos recortes.

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

De acuerdo con el informe Situación Perú de diciembre, el BBVA Research, el tipo de cambio cerraría el 2025 en el rango de S/3,35 y S/3,45. El estudio sostiene además que podría situarse en la parte inferior de este intervalo para 2026.

Según el reporte, el sol se ha apreciado durante el año en un contexto en el que el dólar se ha mostrado débil, situación que se ha visto impulsada por el desempeño positivo de la balanza de pagos.