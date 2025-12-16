Glencore Peru Holding entidad peruana controlada por Glencore, anunció hoy la adquisición del 100% de las acciones de Compañía Minera Quechua S.A., incluyendo la propiedad total del proyecto de cobre Quechua ubicado en Espinar, Cusco.

“La incorporación del Proyecto Quechua a nuestro portafolio amplía aún más nuestra inversión en Espinar. Más importante aún, el proyecto tiene el potencial de apoyar a nuestra mina Antapaccay dada su proximidad a la operación y a su proyecto Coroccohuayco”, dijo Luis Rivera, Director de Operaciones para Sudamérica en Glencore.

Antapaccay, una operación 100% propiedad de Glencore, produce concentrado de cobre desde 2012 en Espinar (Cusco). En 2024, produjo 146 mil toneladas de cobre en concentrado, generó alrededor de 4.500 empleos directos e indirectos y registró S/302 millones en compras locales.

“La zona está altamente mineralizada, ofreciendo potencial de volumen y longevidad”, agregó Jon Evans, Líder Industrial de Cobre en Glencore.

Cabe precisar que Glencore también es propietario del proyecto Coroccohuayco, es uno de los accionistas de Compañía Minera Antamina, y gestiona negocios logísticos y de marketing en Perú.