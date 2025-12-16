El sector minero continuará destacando en el 2026. Los precios de los metales preciosos e industriales seguirán altos debido a que hay factores estructurales detrás. En el Perú, el impacto en el 2026 será mayor en la inversión minera que en la producción, así lo informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

Inversión minera

El informe también proyectó que la inversión minera mantendría un fuerte crecimiento en 2025 y 2026. Para el 2025, proyectaron un crecimiento de 15% a US$5.800 millones, el nivel más alto desde el 2019 cuando se registró un pico de inversión asociado al inicio de construcción del megaproyecto Quellaveco.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por los altos precios de los metales, que en esos niveles incentivan la inversión en exploración, y que este año alcanzaría su nivel más alto desde el 2013, así como inversiones en optimizaciones. Otros proyectos en etapa de ingeniería y permisos comenzaron a ejecutar inversiones preparatorias.

Los proyectos que estuvieron en construcción en el 2025 fueron San Gabriel de Buenaventura, Rep. Inmaculada de Minera Ares, Rep. Antamina de Antamina, Romina de Chungar y Chalcobamba de Las Bambas. Entre enero y octubre, la inversión minera registró un crecimiento de 17,7%, destacando los rubros de exploración (+36,2%), infraestructura (+30,5%) y equipamiento minero (+14,5%).

“Para el 2026, estimamos que la inversión minera crezca en torno al 10%, hasta alrededor de US$6.400 millones, superando los niveles pre-pandemia y alcanzando máximos de una década. Este desempeño continuará respaldado por los altos precios de los metales, que seguirán incentivando tanto la construcción de nuevos proyectos (greenfield) como de optimizaciones, ampliaciones y reposiciones”, indicó el reporte de Scotiabank.

Entre los proyectos greenfield que impulsarían la inversión en el 2026 destacan Tía María de Southern Perú, y Zafranal de Cía. Minera Zafranal, mientras que los proyectos brownfield con mayor avance en permisología son Reposición Ferrobamba de Las Bambas, Reposición Raura de Cía. Minera Raura, Reposición San Rafael de Minsur.

Según la actualización de la Cartera de Inversión Minera publicada en octubre, el Perú cuenta con una cartera activa de 65 proyectos mineros que representan US$ 63 mil millones en inversión, así como 80 proyectos de exploración por US$ 728 millones. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas proyecta que, en el período 2025-2028, se viabilizarán inversiones por más de US$ 11,921 millones, que generarán impactos positivos en la economía.

Producción minera

Scotiabank proyectó un crecimiento cercano al 2,0% para el sector en el 2025. Este desempeño estaría impulsado por la mayor producción de cobre impulsado principalmente por la producción Las Bambas que ha venido desarrollando Chalcobamba, lo que ha permitido compensar la menor producción de Cerro Verde, Southern y Antamina.

La producción de zinc cerrará el 2025 impulsada por un año récord de Antamina que aumentó su producción en desmedro del cobre, mientras que la producción de la plata también se vería favorecida por el mayor procesamiento de zinc en Antamina, dado su papel como subproducto.

La producción del oro terminaría el año relativamente estable. Por el contrario, estimamos una contracción de doble dígito en la producción de hierro, debido a los problemas operativos con el shiploader a mediados de año.

Para el 2026 se espera un crecimiento moderado de la producción minera debido a la ausencia de nuevos proyectos que empiecen operaciones. La producción de cobre se mantendría estable ya que no habría efecto base de nuevos proyectos. Asimismo, tras el fuerte crecimiento de zinc y plata, es probable que registren una moderación. Además, se anticipa una recuperación de la producción de hierro de Shougang y será el primer año de producción completa del proyecto aurífero de San Gabriel.

Producción de los metales

Los elevados precios de los metales continuarán favoreciendo al sector minero en el 2026. “Mantenemos una visión alcista para los metales preciosos respaldada en la sólida demanda de activos refugio como reserva de valor, mayor demanda de inversión y condiciones restrictivas en el mercado físico”, precisó Scotiabank.

Asimismo, se espera que el impulso del oro se mantenga durante la primera parte del 2026, en línea con un contexto probablemente más dovish por parte de la Reserva Federal sumado a la debilidad del dólar que parece perder impulso.

La plata se vería beneficiada por el rally del oro, al posicionarse como alternativa de inversión a menor precio. Además, enfrenta un mercado físico deficitario prolongado. La transición energética continúa incrementando la demanda estructural por su uso en el sector fotovoltaico, la electrificación y la infraestructura de centro de datos, mientras que la oferta no ha crecido al mismo ritmo ante la falta de nuevos proyectos grandes.

Según el análisis técnico, ambos metales mantienen una tendencia alcista en el mediano plazo. Correcciones en el corto plazo responderían a tomas de ganancias, más que a un cambio de tendencia.

En el segmento de metales industriales, el cobre también ha estado impulsado por el aumento de la demanda asociada a la transición energética, la electrificación y el aumento de la demanda relacionada a la IA, los centros de datos y la digitalización, en un contexto de restricciones de oferta en importantes minas a nivel global

“Este escenario generaría al menos un periodo de balance físico deficitario por los menos en los próximos dos a tres años, dando un soporte sólido al precio. No esperamos que esta dinámica cambie en el 2026, lo que nos llevaría a presenciar nuevos récord el próximo año”, precisaron.

Respecto al zinc, estuvo impulsado principalmente por la debilidad del dólar, dado que, en otras monedas, como el euro, el precio de ha mantenido flat en el 2025. La demanda ha venido aumentando en línea con una mayor actividad en el construcción e industria, mientras que la oferta ha venido impulsada por el aumento de precios. Para el 2026, algunas minas suspendidas podrían volver a operar de manera parcial o total si los precios se sostienen.