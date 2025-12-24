De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el dólar cerró en S/3,3650, (con una apertura de S/3,3670).

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar el martes 23 de diciembre?

De acuerdo con información de Renta4 SAB, el dólar cerró en S/3,3660, y retrocedió 20 puntos básicos en comparación al cierre del día de ayer que estuvo en S/3,3680.

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

Según el informe Situación Perú de diciembre, el BBVA Research, el tipo de cambio cerraría el 2025 en el rango de S/3,35 y S/3,45. El estudio sostiene además que podría situarse en la parte inferior de este intervalo para 2026.

Según el reporte, el sol se ha apreciado durante el año en un contexto en el que el dólar se ha mostrado débil, situación que se ha visto impulsada por el desempeño positivo de la balanza de pagos.