De acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la cotización del dólar cerró en S/3,375 para la venta y S/3,20 para la compra.

Esta cifra se da en medio del reciente recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Por su parte, Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, señaló que el precio del dólar cerró hoy en S/3,3750, retrocediendo 130 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,3620.

Villavicencio agregó además que durante la jornada se observó presión al alza por demanda de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio min. 3,3690 y max. 3,3780.

En el mercado se negociaron US$320 millones a un precio promedio de 3,3736. “Hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/700.1 millones; los mismos que fueron renovados parcialmente por S/200 millones por el BCRP a 3 meses”, explicó.

Además, la jornada estuvo marcada por la decisión de la Reserva Federal que redujo este miércoles las tasas de interés en 25 puntos básicos por tercera vez este año, y mantuvo sin cambios sus perspectivas de recortes en un momento en que la trayectoria futura de la política monetaria se ha visto enturbiada por las crecientes divisiones entre sus miembros.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas, redujo su tasa de referencia a un rango de 3,5% a 3,75%.