Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este viernes 6 de febrero?

El precio del dólar para este viernes 6 de febrero cerró en S/3,359 según, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Además, hoy se negociaron US$295 millones en el mercado spot interbancario, 41% menos del flujo visto ayer (US$499 millones).

La moneda, según Renta4 SAB, estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,3590, cierre S/3,3590, promedio S/3,3588, mínimo S/3,3580 y máximo S/3,3610. Asimismo, se registraron vencimientos de swap cambiario venta por S/220 millones por parte del BCRP los cuales no fueron renovados.

También, cierta volatilidad y flujo two-way, adicionalmente el BCRP colocó swap cambiario compra por S/200 millones a 3 meses. Por otro lado, las vacantes en Estados Unidos cayeron a 6.5 millones en diciembre, su nivel más bajo desde 2020 y muy por debajo de 7.1 millones esperado.

En la sesión también se observó descensos marcados en servicios profesionales, comercio minorista y finanzas. La caída se replicó en todas las regiones del país mientras las contrataciones y las bajas totales se mantuvieron estables. Las renuncias y los despidos también permanecieron prácticamente sin cambios, lo que sugiere un ajuste suave del mercado laboral.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.