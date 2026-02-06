Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este viernes 6 de febrero?

Resumen

La moneda, según Renta4 SAB, estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,3590 y cierre S/3,3590 (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este viernes 6 de febrero cerró en S/3,359 según, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Además, hoy se negociaron US$295 millones en el mercado spot interbancario, 41% menos del flujo visto ayer (US$499 millones).

