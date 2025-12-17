El precio del dólar cerró hoy en S/3,369 disminuyendo 10 puntos con respecto al cierre del martes que se situó en S/3,37, según información de Renta4 SAB.

Además, durante la jornada se observó un comportamiento mixto entre oferta de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio minino de S/3,362 y máximo de S/3,3740.

Asimismo, en el mercado se negociaron US$687 millones a un precio promedio de S/3,3676. También, hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/500 Millones de los cuales se renovaron S/200 millones.

Asvim Asencios, trader de divisas en Renta4 SAB, señaló que la mayoría de las divisas asiáticas bajaron ligeramente el miércoles, mientras los inversores evaluaban el impacto de los débiles datos laborales de Estados Unidos sobre la futura política monetaria de la Reserva Federal.

En este contexto, varias monedas de la región se movieron con cautela frente al dólar, ante la persistente incertidumbre sobre la evolución de las tasas de interés.