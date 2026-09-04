Precio de dólar en Perú. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
Precio de dólar en Perú. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El dólar en Perú inició la jornada en S/3,361, nivel similar al cierre de la sesión previa. En el mercado internacional, el índice global del dólar (DXY) avanzaba cerca de 0.18% tras conocerse un dato de empleo en Estados Unidos mejor de lo esperado, que reforzó las señales de resiliencia del mercado laboral.

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