El dólar en Perú inició la jornada en S/3,361, nivel similar al cierre de la sesión previa. En el mercado internacional, el índice global del dólar (DXY) avanzaba cerca de 0.18% tras conocerse un dato de empleo en Estados Unidos mejor de lo esperado, que reforzó las señales de resiliencia del mercado laboral.

“Las nóminas no agrícolas aumentaron en 162 mil puestos durante agosto, muy por encima de los 55 mil esperados, mientras que los datos de junio y julio también fueron revisados al alza. Este resultado reduce la urgencia de recortes agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal, especialmente en un escenario en el que la inflación PCE continúa por encima de su objetivo de 2%”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

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En el mercado local, la atención estará puesta en la decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sobre los vencimientos de S/112.5 millones en Swaps Cambiarios de Venta, además de S/500 millones en Repos y S/3,200.2 millones en depósitos. A ello se suma la corrección de los metales, con el oro retrocediendo 1.08% y la plata 1.45%, mientras el cobre se mantenía prácticamente estable, con un avance de 0.08% a US$ 6.68 por libra.

“La sorpresa positiva del empleo favorece inicialmente al dólar al elevar las expectativas de una Fed más cautelosa con los recortes de tasas. Esto podría generar cierta presión al alza sobre el tipo de cambio durante las primeras negociaciones, aunque los flujos locales y la oferta de dólares de los exportadores podrían moderar el movimiento”, agregó Huayta.