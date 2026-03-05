Resumen

Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar para este jueves 5 de marzo es de S/3,43 con un alza del 0,44%, según Bloomberg.

