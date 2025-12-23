La cotización del dólar hoy es de S/3,360 la compra y S/3,375 la venta, según indica la web cuantoestaeldolar.pe.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

¿A cuánto cerró el dólar este lunes 22 de diciembre?

El dólar cerró su cotización en S/3,368, según información del Banco Central de Reserva del Perú.

Proyecciones del dólar para el 2026

De acuerdo con el informe Situación Perú de diciembre, del BBVA Research, el tipo de cambio cerraría el 2025 en el rango de S/ 3,35 y S/3,45.

LEE TAMBIÉN: MEF descarta nuevos rescates y advierte poca transparencia en Petro-Perú

De hecho, podría situarse en la parte inferior de ese intervalo en el 2026, impulsado por los sólidos fundamentos macroeconómicos y el debilitamiento global del dólar. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Según el reporte, el sol se ha apreciado durante el año en un contexto en el que el dólar se mostrado débil, situación que se ha visto impulsada por el desempeño positivo de la balanza de pagos.