Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú
Redacción EC

Este martes 25 de noviembre, en la apertura, latuvo un descenso, tras un sólido informe laboral en Estados Unidos dado a conocer en la víspera que enfrío las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el mes que viene y cerró la jornada con S/3,380 por dólar. No obstante, se mantiene su tendencia a estar por debajo de S/3.50 como no ocurría desde hace cinco años.

De hecho, el miércoles pasado la cotización del dólar alcanzó uno de sus nivel más bajos de este último quinquenio al cerrar en S/3,381, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La semana pasada el tipo de cambio cerró en S/3,385 y esta semana la tendencia ha mantenido esa misma curva.

Maro Villalobos

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/3,370 y se vende a S/ 3,390, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3,384 a la compra y S/ 3,391 a la venta.

La baja del dólar en el Perú responde principalmente a factores externos vinculados a la política monetaria de Estados Unidos, explica el economista González Izquierdo. Foto: Freepik.

El Euro, por su parte, hoy cotizó en S/3,899. En tanto, en base a las cifras del BCR, la moneda sufrió una ligera caída del S/ 3,900 reportado en la jornada anterior, aunque sigue por debajo de la barrera de los S/ 4. Así, la variación porcentual de la divisa europea es de -1,24% en el último año.

