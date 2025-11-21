Este viernes 21 de noviembre, en la apertura, la cotización del dólar se recuperó un poco frente al cierre de ayer tras un esperado dato de empleo en Estados Unidos en setiembre que superó las expectativas del mercado y empezó la jornada con S/3,388 por dólar. No obstante, se mantiene su tendencia a estar por debajo de S/3.50 como no ocurría desde hace cinco años.

De hecho, el martes la cotización del dólar alcanzó uno de sus nivel más bajos de este último quinquenio al cerrar en S/3,381, mientras que el miércoles fue S/3,381 al cierre del mercado, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La semana pasada el tipo de cambio cerró en S/3,365 y esta semana la tendencia ha mantenido esa misma curva.

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/3,360 y se vende a S/ 3,388, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3,366 a la compra y S/ 3,372 a la venta.

La baja del dólar en el Perú responde principalmente a factores externos vinculados a la política monetaria de Estados Unidos, explica el economista González Izquierdo. Foto: Freepik.

El Euro, por su parte, hoy cotizó en S/3,899. En tanto, en base a las cifras del BCR, la moneda sufrió una ligera caída del S/ 3,900 reportado en la jornada anterior, aunque sigue por debajo de la barrera de los S/ 4. Así, la variación porcentual de la divisa europea es de -2,84% en el último año.