Resumen

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Gianina de, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada de ayer el dólar estuvo presionado a la baja. Foto: GEC.
Gianina de, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada de ayer el dólar estuvo presionado a la baja. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar en la apertura de este viernes 5 de junio cotizó al alza registrando en S/3,45 respecto al cierre del jueves 4 qué fue de S/3,406, según indicó Kallpa SAB - Mercado.

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