El precio del dólar en la apertura de este viernes 5 de junio cotizó al alza registrando en S/3,45 respecto al cierre del jueves 4 qué fue de S/3,406, según indicó Kallpa SAB - Mercado.

Gianina de, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada de ayer el dólar estuvo presionado a la baja, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4060 y máximo de S/3,4180.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

PUEDES VER: Level anuncia a SAASA como aliado estratégico para su nueva ruta directa entre Lima y Barcelona

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.