Puerto de Matarani se ampliará con una inversión de US$700 millones tras nueva adenda de concesión de Tisur

La concesión del puerto de Matarani seguirá a cargo de Tisur por 30 años más, tras la firma de una quinta adenda. La empresa, perteneciente al Grupo Romero, se compromete a invertir US$700 millones en la modernización y expansión del terminal.

La concesionaria busca esta ampliación desde el 2023, debido a que el puerto ya muestra signos de congestión que generan sobrecostos a las embarcaciones. Hoy opera cerca del 70% de su capacidad, cuando el estándar internacional para un puerto multipropósito como Matarani debería ser de 65%. Con la ampliación, se espera reducir el nivel operativo a entre 40% y 50%.

La posible nueva inversión que se haría en el Puerto de Matarani no solo beneficiaría a este terminal, sino que impulsaría la competitividad logística a nivel nacional, indica ComexPerú.

“El año pasado y este vamos a terminar con una ocupación sobre el 70%. Eso obliga a algunos clientes a esperar uno o dos días, y un día de paralización de nave puede costar entre US$ 25.000 y US$ 30.000”, explicó el gerente general de Tisur, José Núñez.

Las obras

La inversión de US$700 millones se destinará a ocho componentes, entre ellos la construcción de un nuevo muelle —la obra principal—, que incrementará en 25% la capacidad del puerto. También se levantará un rompeolas, un nuevo almacén, un patio de contenedores y se modernizará el muelle ABC. Además, se incorporará equipamiento y se adquirirán nuevas grúas.

“Tenemos dos o tres contratos listos para firmar sobre ingenierías de detalle y permisos medioambientales. Apenas tengamos la visibilidad de la adenda, iniciaremos la ejecución”, adelantó Núñez.

Los estudios, permisos y trámites administrativos podrían tomar unos tres años. El inicio de obras está previsto para el 2027, aunque algunos equipos empezarán a llegar desde el próximo año. Para el 2030, la empresa espera haber ejecutado la mitad de la inversión comprometida.

Aunque las obras no comenzarán de inmediato, Núñez señaló que la adenda genera un impacto inmediato. “Con la visibilidad de largo plazo, los clientes podrán planificar mejor y proponer nuevas mejoras. El próximo año revisaremos sus niveles de operación y necesidades puntuales”, comentó.

Con el nuevo muelle, la capacidad del puerto aumentará 25%, y al cierre de todas las obras, el incremento total podría llegar a 60%.

Proyecciones para el 2025

Tisur prevé cerrar este año con un movimiento de 8,4 millones de toneladas, 200.000 más que en el 2024, lo que representa un crecimiento de 2,4%.