Conforme a los criterios de Saber más

El Comercio pudo conocer que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la propuesta de Decreto Supremo para que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) pase a estar adscrita al mencionado ministerio. Actualmente, la entidad se encuentra adscrita a la PCM.

La iniciativa deberá ser discutida y aprobada en el Consejo de Ministros.

Según el documento al que este Diario tuvo acceso, los ámbitos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el Estado, cuya rectoría ejerce Servir, están estrechamente vinculados con las áreas programáticas que, en materia de trabajo y promoción del empleo, posee el MTPE.

En ese sentido, el proyecto tiene como objetivo que el cambio permita optimizar la eficiencia de la gestión pública.

Servir, al estar adscrito a la PCM, asume la calidad de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el cual comprende lo siguiente:

La planificación de políticas de recursos humanos

La organización del trabajo y su distribución

La gestión del empleo

La gestión del rendimiento

La gestión de la compensación

La gestión del desarrollo y la capacitación

La gestión de las relaciones humanas

La resolución de controversias

ENCUENTRA EN ECONOMÍA: Sin una agenda propia: Congreso revive 178 proyectos de ley de períodos pasados

La norma se financiaría con cargo al presupuesto institucional de los Pliegos involucrados, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Además, tanto la PCM como el MTPE dictarían, según corresponda, las normas complementarias que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado Decreto Supremo.

Reacciones

Por su parte, la ex ministra de Economía, María Antonieta Alva y la ex ex ministra de Defensa del Perú, Nuria Esparch se pronunciaron en contra a través de Twitter.

Los peruanos piden a gritos mejores servicios públicos. Esto requiere mejores funcionarios en los Ministerios, en los Gobiernos Regionales, en los Municipios. También mejores profesores, médicos y policías. Pero las decisiones que se vienen tomando van totalmente en otro sentido. https://t.co/txZrZlbjrE — María Antonieta Alva Luperdi (@ToniAlvaL) January 18, 2022

Qué gravísimo error es pasar @SERVIR_PERU al @MTPE_Peru: ¿no entienden que el empleo público no está regulado solo por el derecho del trabajo sino por el derecho administrativo?

Que quede claro: estamos asistiendo al entierro del Servicio Civil. — Nuria Esparch (Ella/She) (@nesparch) January 18, 2022





VIDEO RECOMENDADO

En el siguiente video te damos a conocer cuáles son las nuevas medidas impuestas por el Gobierno. Mira cuál es el nuevo horario de toque de queda, aforos y otras restricciones.