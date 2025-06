La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante Circular N.°B-2275-2025 publicada hoy en el Diario Oficial, ha dispuesto la actualización trimestral del monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) de S/121,000 en el período marzo 2025 - mayo 2025 a S/120,500 en el período junio– agosto 2025.

La SBS indicó que la cobertura que brinda el FSD se ajusta trimestralmente por la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPM). Cabe precisar que la reducción del monto de cobertura se explica por la variación negativa del IPM.

Además, recordó que el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) cubre los depósitos nominativos; es decir, aquellos en los que aparece el nombre del titular o titulares del depósito, sean personas naturales o personas jurídicas privadas sin fines de lucro.

También, están cubiertos los depósitos a la vista de las demás personas jurídicas, exceptuando los correspondientes a las empresas del sistema financiero. Dentro de los depósitos cubiertos se encuentran los depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Asimismo, están cubiertos los intereses corridos de los depósitos mencionados, a partir de la fecha de inicio del depósito o de su última renovación.

Para Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, esta actualización tiene como consecuencia que las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo y las cuentas CTS que poseen las personas en bancos, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito y cajas rurales de ahorro y crédito (no aplica para cooperativas de ahorro y crédito), siguen protegidas por encima de S/100,000 desde hace más de 6 años (junio de 2019).

¿Qué es el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD)?

El FSD es la entidad encargada de proteger a los depositantes cuando una entidad autorizada a captar depósitos es intervenida o liquidada por la SBS.

¿Por qué es importante el FSD?

Carrillo explicó que dicho respaldo permite al ahorrista recuperar su dinero (incluidos los intereses ganados) hasta el monto máximo indicado, ante la posibilidad de quiebra de alguna de las entidades financieras aseguradas.

Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la intervención a Caja Raíz en 2023, cuando la SBS dispuso su disolución el viernes 11/08/23, y el martes 15/08/23 el FSD inició la devolución del dinero a los ahorristas, llegando a cubrir la totalidad de los ahorros del 96.3% de clientes de la entidad.

En el caso de Caja Sullana, intervenida por la SBS el 11de julio del 2024, no se aplicó el FSD debido a que esta entidad se encontraba en un Régimen Especial Transitorio, por lo que toda la cartera de activos y pasivos migró a Caja Piura. Lo mismo ocurrió con Financiera Credinka, que fue intervenida el 19 de septiembre del 2024 y cuya cartera de activos y pasivos fue adquirida por Caja Arequipa.

Cabe mencionar que este “seguro” es gratuito para los depositantes, es automático (no requiere inscripción previa) y aplica para cada entidad de forma independiente, es decir, una persona podría tener S/120,000 en un banco y S/120,000 en una caja, y estaría cubierto por el FSD en ambas instituciones.

¿Qué entidades están cubiertas por el FSD?

A la fecha, existe un total de 39 instituciones financieras que cuentan con el Fondo de Seguro de Depósitos activo:

•17 bancos: BCP, BBVA, Scotibank, Interbank, Falabella, Ripley, Mibanco, BanBif, Pichincha, GNB, Compartamos, Bancom, Alfin, Citibank, Santander, ICBC y Bank of China.

•6 financieras: Santander Consumer, Confianza, Oh!, Efectiva, Proempresa y Qapaq

•11 cajas municipales: Arequipa, Piura, Huancayo, Cusco, Trujillo, Ica, Tacna, Maynas, Lima, Del Santa y Paita

•5 cajas rurales: Cencosud Scotia, Los Andes, Prymera, Del Centro e Incasur

Por otro lado, si una nueva entidad financiera ingresa al Perú, no contará con esta cobertura hasta que cumpla 24 meses de aporte, tal como ocurre actualmente con el banco BCI y la financiera Surgir.

¿Las cooperativas están cubiertas por el FSD?

Las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) no se encuentran cubiertas por el FSD. No obstante, estas entidades tienen su propio “seguro”, llamado Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC), cuyo monto máximo de cobertura es de S/10,000, pero que no aplica a todas las COOPAC, pues solo están protegidos los ahorros de aquellas instituciones que hayan aportado al Fondo al menos 24 meses y se encuentren al día en sus pagos.