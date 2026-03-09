El dólar se acercó a los S/3,50 y el oro se mantuvo por encima de los US$5.100 por onza durante la jornada de este lunes, en medio de una mayor demanda por activos refugio ante el aumento de la tensión geopolítica en Medio Oriente y el alza del precio del petróleo en los mercados internacionales.

En el mercado local, el tipo de cambio cerró la sesión en S/3,49, tras fluctuar entre S/3,48 y S/3,50 durante la jornada. Cabe recordar que días atrás la divisa se ubicaba alrededor de S/3,36, lo que refleja el reciente fortalecimiento del dólar frente al sol.

El aumento de la tensión en Medio Oriente generó fuertes movimientos en el mercado petrolero. Tras subir con fuerza en las jornadas previas, el crudo retrocedió durante la sesión y se ubicó hacia el cierre en un rango cercano a US$86–US$90 por barril.

“El ataque de Estados Unidos a Irán y la consecuente guerra ha elevado el precio del petróleo por encima de los US$100 por barril, lo que incrementa el riesgo global y hace que muchos inversionistas se refugien nuevamente en el dólar”, explicó Alberto Arispe, gerente de Kallpa SAB.

Según el especialista, este entorno ha provocado que diversas monedas —incluidas las de economías emergentes— se debiliten frente a la divisa estadounidense. “Es un fenómeno mundial. Muchas monedas se han debilitado frente al dólar en este contexto de mayor riesgo”, señaló.

En los mercados internacionales, la jornada también mostró señales de menor aversión al riesgo respecto a los días previos. Las bolsas tecnológicas registraron rebotes —con el Nasdaq avanzando alrededor de 1,38% y el S&P 500 cerca de 0,83%— luego de haber cerrado la sesión previa en terreno negativo, mientras que el petróleo WTI retrocedía durante la jornada tras la fuerte subida registrada en los días previos.

Silvana Caro, estratega de inversiones del área de Asset Management de Inteligo, explicó que el cambio de tono respondió en parte a declaraciones del presidente Donald Trump, quien señaló que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán estaría “muy avanzada” y prácticamente completa.

En este contexto, Matías Maciel, CFO y cofundador de Rextie, señaló que el movimiento del tipo de cambio responde a una mayor búsqueda de activos seguros en los mercados financieros. “Estamos viendo un movimiento típico de ‘flight to quality’, en el que los inversionistas buscan monedas más seguras como el dólar en momentos de incertidumbre”, indicó.

El especialista añadió que estos episodios suelen generar presiones sobre las monedas de economías emergentes, aunque en el caso peruano el impacto puede moderarse por la capacidad de intervención del Banco Central de Reserva (BCR).

“El BCR cuenta con amplias reservas internacionales y mecanismos de intervención que le permiten suavizar movimientos bruscos del tipo de cambio”, sostuvo.

En paralelo, el oro continúa consolidándose como uno de los principales activos refugio frente al aumento del riesgo global. Durante la jornada el metal precioso se ubicó alrededor de US$5.134 por onza, ligeramente por debajo de los niveles observados días atrás. No obstante, el metal mantiene una fuerte subida acumulada en el año, en un contexto de mayor incertidumbre en los mercados financieros.

“ El oro ha subido alrededor de 18% en lo que va del año y, en un entorno de mayor riesgo geopolítico, sigue siendo una alternativa importante de protección del capital”, señaló Arispe.

Caro añadió que uno de los principales focos de atención de los mercados sigue siendo el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, lo que explica la fuerte volatilidad reciente en el mercado energético y su impacto en las expectativas de inflación global.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también llevaron la atención hacia el Estrecho de Ormuz. El mandatario afirmó que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán está “prácticamente terminada” y señaló que su gobierno evalúa la posibilidad de tomar el control del Estrecho de Ormuz.

Desde la gestión de portafolios, los analistas coinciden en que este comportamiento responde al escenario de cautela que domina actualmente a los mercados financieros.

“El escenario actual de ‘risk-off’ está llevando a muchos inversionistas a priorizar activos que preserven valor frente a la incertidumbre global”, explicó Erick Valdez, gerente de gestión patrimonial de Sura Investments.

Según el especialista, en contextos de volatilidad financiera los flujos de inversión suelen desplazarse desde economías emergentes hacia activos considerados más seguros, como el dólar o el oro.

Arispe añadió que, además del contexto internacional, el mercado también está atento a factores locales que podrían incidir en la economía, como los problemas registrados en el ducto de Camisea y su posible impacto en el abastecimiento de gas natural.

Hacia adelante, el comportamiento del tipo de cambio dependerá en gran medida de la evolución del conflicto en Medio Oriente y de su impacto sobre los mercados energéticos.

“Si la situación se calma, el dólar debería tender a bajar; si el conflicto se prolonga, la presión al alza podría mantenerse”, señaló Arispe.

En esa línea, Caro indicó que mientras persista la incertidumbre geopolítica, el dólar podría mantenerse relativamente fuerte y el oro en niveles elevados, aunque una eventual estabilización del conflicto podría moderar la demanda por activos refugio.

Desde el mercado cambiario, la lectura es similar. Maciel indicó que el comportamiento del tipo de cambio seguirá condicionado por el nivel de incertidumbre internacional.

“A mayor incertidumbre, mayor demanda por dólares. Si el escenario se estabiliza, el tipo de cambio podría volver a una trayectoria más estable”, afirmó.