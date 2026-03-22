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El dramaturgo y actor Dario Fo, llamado “el Molière de Italia”, en una visita al Museo Internacional de la Máscara en Ábano, Italia. Obtuvo el Nobel de Literatura en 1997.
El dramaturgo y actor Dario Fo, llamado “el Molière de Italia”, en una visita al Museo Internacional de la Máscara en Ábano, Italia. Obtuvo el Nobel de Literatura en 1997.
/ Micheline Pelletier
Por Miguel Rubio Zapata

Solía aparecer desde la platea. Caminaba entre el público como un espectador más y, casi sin que nadie lo notara, subía al escenario. Con la misma ropa cotidiana que llevaba puesta y, de pronto –sin escenografía ni grandes artificios– convocaba un universo entero de personajes. Ese era el teatro de Dario Fo. Actor, director, dramaturgo, pedagogo, hacedor y maestro mascarero, fue una de las figuras más influyentes del teatro político contemporáneo. Su trabajo se caracteriza por una sátira aguda contra el poder y por la recuperación de antiguas tradiciones populares de actuación. En su teatro conviven política, humor y una relación directa con el público que recuerda los antiguos espectáculos de plaza.

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