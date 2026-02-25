Escuchar
Dama arequipeña acompañada por niño indígena que llevaba la alfombra para arrodillarse en la misa. (Ilustración: Paul Marcoy)
Por Enrique Planas

Con muy parecida redacción, avisos como este se sucedían sin pausa en la Lima de mitad de siglo XX: un “negrito” o un “cholito” ha fugado de la casa de su patrón: se da cuenta de su nombre, edad (generalmente menor de 10 años) y las referencias de la familia que lo “cuida”. Se describen sus rasgos físicos, además de las cicatrices y heridas que evidencian el maltrato sufrido. A quien lo encuentre, se pedía entregarlo a la policía.

