Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Puente de los suspiros inicia un nuevo periodo de restauración. (Foto: GEC/ Archivo)
El Puente de los suspiros inicia un nuevo periodo de restauración. (Foto: GEC/ Archivo)
Por Enrique Planas

Un bisoño Juan Parra del Riego, entonces de 19 años, se consagró poeta con su “Canto a Barranco”, manojo de poemas con los que se impuso en los primeros Juegos Florales del distrito realizados en 1913. La composición premiada constaba de doce sonetos, en los que el autor huancaíno idealizó diversos aspectos de la vida del balneario, según informaba El Comercio tras su premiación la noche del 26 de julio en el Cinema Teatro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Chatbots románticos: por qué cada vez más personas buscan el “amor ideal” en una IA
Actualidad

Chatbots románticos: por qué cada vez más personas buscan el “amor ideal” en una IA

Una tarde para leer “El Dominical” en la librería Book Vivant
Actualidad

Una tarde para leer “El Dominical” en la librería Book Vivant

Ni tan romántico ni tan alegre: la historia de desamor y muerte que dio nombre al Puente de los Suspiros
Actualidad

Ni tan romántico ni tan alegre: la historia de desamor y muerte que dio nombre al Puente de los Suspiros

Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima
Actualidad

Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima