¿Es la menstruación una historia de terror? De acuerdo a las cifras, sí. Un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Banco Mundial, evidencia que, de 1800 millones de personas menstruantes en el mundo, 500 millones no tienen acceso a instalaciones adecuadas para manejar sus necesidades de higiene menstrual.

En el Perú, según un reciente informe de UNICEF que trabajó con niñas y adolescentes de cuatro regiones del país, la situación no es menos crítica y es igual de invisible. Los resultados del informe muestran que el 37% de encuestadas señaló haberse ausentado de la escuela durante su periodo menstrual, mientras el 99% afirmó presentar sentimientos de vergüenza al menstruar, a causa de comentarios desagradables de sus compañeros y profesores y a que los baños de la escuela no cuentan con agua potable ni infraestructura que les brinde privacidad.

Y un testimonio de estas y otras incomodidades y problemas que atraviesan las niñas y adolescentes cuando la menstruación llega a sus vidas llega a nosotros en forma de un libro de cuentos de terror: Cuentos Para Normales es una publicación de Editorial Planeta y la marca Nosotras, y reúne textos escritos por 20 niñas y adolescentes que usan este medio para contar sus experiencias. Historias que, a ninguna mujer, lamentablemente, le son ajenas.

La información como conjuro para vencer el miedo

“Hacía algunos meses que mi mamá me había contado todo el asunto de la regla. La verdad es que a pesar de que yo hice como que ya sabía todo, me sonaba un poco extraño eso de estar perdiendo sangre todos los meses y, en un punto, hasta me daba miedo…pero no dije nada”. Este es el inicio de “El mar rojo”, el cuento que abre el libro y que fue escrito por Catalina, de 12 años, e ilustrado por Camila Gómez y que narra la historia de la primera menstruación.

Historias similares pero distintas son las que traen cada uno de los 20 cuentos, experiencias transversales que han sido recogidas por el equipo de Nosotras en el trabajo que realizan, hace más de 20 años, en colegios de diversas partes del país, contribuyendo a desestigmatizar la salud menstrual de niñas y adolescentes, sobre todo aquellas que están experimentando su primera menstruación.

Claudia Barrera, gerenta de Nosotras, explica que la idea de Cuentos para normales es quitarle a la menstruación la marca del miedo y la vergüenza, y educar no solo a las niñas, sino también a los niños sobre cómo es natural que una mujer sangre cada mes. “La idea de la campaña es que las mujeres, desde niñas, sepan que pueden vivir la vida plenamente. Y que los niños sepan desde pequeños que no tienen que insultar, molestar o avergonzar a una niña o a una mujer cuando a esta le llega su periodo. Mientras más normalicemos hablar de ello, más educados estemos, más confianza y libertad tendremos frente a este tema. La salud menstrual no debe ser un problema”, comenta.

