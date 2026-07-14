Resumen

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David Toscana fabula con humor negro sobre un hecho histórico ocurrido en 1014. (Foto: Piko Tamashiro)
David Toscana fabula con humor negro sobre un hecho histórico ocurrido en 1014. (Foto: Piko Tamashiro)
/ CATK
Por Enrique Planas

A inicios del primer milenio, la historia de Occidente nos llega sin registros claros. Se sabe, por ejemplo, que en 1014 se enfrentaron en Klyuch, la actual Bulgaria, los ejércitos bizantino y búlgaro. Vencedores, los primeros tomaron 15 000 prisioneros y, por órdenes del emperador Basilio, se les arrancó los ojos a casi todos, dejando tuertos a poco más de un centenar para que guiaran el regreso a casa. Fue la forma más cruel de humillar a su enemigo, el zar Samuel. Se sabe que, al ver a sus tropas regresar en estado tan lamentable, este no pudo reponerse y murió pocos días después.

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