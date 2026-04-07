La seguridad en la higiene menstrual se ha convertido en una de las principales preocupaciones para madres de adolescentes, especialmente ante el riesgo de infecciones o incomodidad asociadas a los métodos tradicionales. En ese contexto, comienzan a surgir alternativas que buscan responder a estas necesidades desde la innovación.

Una de ellas es el calzón menstrual desarrollado por Hemeranix, una propuesta peruana que incorpora avances en salud íntima, tecnología textil y sostenibilidad. A diferencia de otras soluciones disponibles en el mercado, este producto ha sido sometido a una evaluación ginecológica que analizó su impacto en la microbiota vaginal.

El estudio clínico, realizado en pacientes bajo evaluación ginecológica, tuvo como objetivo determinar si el uso prolongado del producto podía alterar el equilibrio natural del ecosistema vaginal o favorecer la proliferación de bacterias. Los resultados mostraron que, tras su uso, el 100% de las participantes mantuvo o recuperó una microbiota saludable, caracterizada por el predominio de lactobacilos, considerados un indicador clave de bienestar íntimo.

Desde una perspectiva médica, esto sugiere que el material del calzón menstrual no solo es biocompatible, sino que además permite una adecuada transpirabilidad, evitando condiciones de humedad que suelen estar asociadas al desarrollo de infecciones. Asimismo, no se registraron eventos adversos durante el ensayo, lo que respalda su uso como producto seguro para la higiene íntima.

Tecnología y certificación internacional

A nivel técnico, el producto también cuenta con el respaldo de Hohenstein, un laboratorio independiente con sede en Alemania especializado en pruebas textiles. La certificación “Tested Quality” fue otorgada tras someter la prenda a un protocolo que simula condiciones reales de uso, incluyendo la utilización de fluidos sintéticos con características similares al flujo menstrual.

Las pruebas determinaron que la prenda tiene una capacidad de absorción de hasta 12.5 ml, equivalente a un flujo moderado, además de una rápida velocidad de absorción y un bajo retorno de humedad. Este último aspecto resulta clave para el confort y la salud, ya que contribuye a mantener la superficie en contacto con la piel relativamente seca.

A ello se suma el uso de algodón pima en la capa de contacto íntimo, un material reconocido por su suavidad y resistencia, que además cuenta con certificaciones internacionales de seguridad textil. Entre ellas destaca OEKO-TEX® STANDARD 100 en su categoría más exigente —apta incluso para pieles de bebés—, así como el estándar GOTS, que garantiza criterios ecológicos en su producción.

Innovación con enfoque sostenible

Más allá del componente técnico y médico, la propuesta también responde a una problemática ambiental. El uso de productos menstruales desechables genera una cantidad significativa de residuos a lo largo de la vida de una persona. En ese sentido, alternativas reutilizables como los calzones menstruales plantean una opción que reduce el impacto ambiental sin comprometer la funcionalidad.

Este enfoque le ha valido a Hemeranix el reconocimiento de ProInnóvate, iniciativa del Estado peruano que impulsa proyectos innovadores. La marca fue distinguida en la categoría Cambio Climático, destacando su contribución al desarrollo de soluciones sostenibles desde la industria textil.

Una decisión que combina salud, confianza y educación

En la práctica, el producto ha comenzado a posicionarse entre madres que buscan acompañar a sus hijas en sus primeras experiencias menstruales con mayor tranquilidad. La combinación de seguridad, comodidad y respaldo técnico influye en una decisión de compra que no solo responde a lo funcional, sino también a lo emocional.

Además, iniciativas complementarias como materiales educativos orientados a la primera menstruación buscan fomentar un enfoque más informado y abierto sobre este proceso, contribuyendo a reducir estigmas y mejorar la experiencia de las adolescentes.

En un entorno donde la salud y la sostenibilidad comienzan a influir en las decisiones de consumo, propuestas como Hemeranix reflejan cómo la investigación, la tecnología y la producción local pueden converger para ofrecer soluciones a problemas cotidianos.

Ropa de baño menstrual: una extensión de la propuesta

A esta propuesta se suma el desarrollo de ropa de baño menstrual, diseñada para permitir que niñas y adolescentes puedan realizar actividades acuáticas sin las limitaciones asociadas al periodo. A diferencia de los métodos tradicionales, estas prendas funcionan de manera segura incluso bajo el agua, reteniendo el flujo sin comprometer la comodidad ni la movilidad.

Se trata de una alternativa no intrusiva frente a opciones como tampones o copas menstruales, especialmente valorada en etapas tempranas, donde la experiencia de uso puede resultar determinante. En ese sentido, la prenda busca ofrecer una solución externa que prioriza la simplicidad y el confort.

En la práctica, este tipo de innovación impacta directamente en la continuidad de actividades como clases de natación o deportes acuáticos. Al mantener una apariencia similar a la de un traje de baño convencional, contribuye a reducir la ansiedad asociada a posibles accidentes y refuerza la confianza en entornos públicos.

Desde el punto de vista técnico, la prenda incorpora un sistema de capas que combina propiedades hidrofóbicas y absorbentes. Esto permite que, durante la inmersión, se limite la entrada de agua mientras se retiene el flujo, manteniendo una estructura discreta que no se deforma ni resulta visible externamente.

La incorporación de criterios de salud íntima y sostenibilidad en la elección de productos menstruales empieza a marcar una nueva pauta entre las familias. Bajo esa premisa, propuestas como Hemeranix combinan desarrollo tecnológico, validación médica y producción local en una sola alternativa.

Además, la marca cuenta con taller propio, lo que le permite controlar directamente sus procesos de fabricación sin recurrir a terceros, reforzando la calidad de cada prenda. Sus productos están disponibles con envíos a todo el Perú, facilitando el acceso a esta alternativa desde distintas regiones del país.

Para más información sobre sus modelos, disponibilidad y canales de atención, accede aquí o puedes contactarte vía WhatsApp al 904 452 095.

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