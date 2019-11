Otra vez, los partidos políticos incluyen en sus listas a candidatos con antecedentes penales y civiles. Solo en Lima y Callao, hay 32 postulantes al Congreso para las elecciones del 2020 que recibieron sentencias por procesos penales y civiles, según lo consignado en sus hojas de vida.

El Comercio revisó más de 800 hojas de vida y detectó que en 14 listas hay candidatos que consignaron que fueron sentenciados por procesos que van desde pensión de alimentos hasta homicidio.

José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, explicó que solo están impedidos de postular aquellas personas que cumplen una condena, como es el caso de Antauro Humala (Unión por el Perú), y aquellas que hayan sido sentenciadas por delitos de terrorismo, narcotráfico, violación y corrupción. “Una persona que tenga condenas por homicidio, robo, falsificación, de años anteriores, puede postular”, explicó.

Pese a ello, Villalobos advirtió que los candidatos que no consignen sus condenas pasadas en su hoja de vida pueden ser excluidos de la contienda. Según explicó, el criterio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el 2016 establecía que no había obligación de registrar condenas ya rehabilitadas, pero esto se modificó en el 2018. Ahora se prevé que se aplique esta modificación, pues el pleno del JNE mantiene la misma composición. “Puedes haber cometido el delito hace veinte años, igual tienes que consignarlo. Si se demuestra que existe el antecedente y no se puso en la hoja de vida, se excluye al candidato”, dijo.

—De todo tipo—

Antauro Humala es el único que postula con una condena vigente, la cual cumple en prisión. José Vega Antonio, secretario nacional de Unión por el Perú, advirtió que pelearán hasta el final la postulación de Antauro Humala. “Su sentencia no dice que está impedido, no han anulado su derecho a ser elegido”, alegó.

Para Villalobos, la ley es clara y esta candidatura no procede.

Otros 17 candidatos registran sentencias penales pasadas, pero todas fueron suspendidas o bajo libertad condicional.

Podemos Perú es la lista que más candidatos con antecedentes tiene en la capital. En sus filas figuran los candidatos Yeremi Espinoza (falsificación de documentos), Marcelino Huamán (contra la fe pública) y Milton Jiménez (contra la administración pública). Este último fue elegido alcalde de Puente Piedra en el 2014 y el año pasado regidor en el mismo distrito. Enrique Wong, secretario nacional de Podemos, justificó la postulación de estos tres candidatos bajo el argumento de que “no te impiden postular si tienes antecedentes”. También justificó la postulación de Daniel Urresti, quien aún se encuentra en proceso judicial por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. “Urresti tuvo sentencia, pero después anularon la condena. Ahora lo volvieron a revivir, pero no le han encontrado nada nuevo”, aseveró.

—Filtros fallidos—

Alianza para el Progreso (APP) lleva dos candidatos con antecedentes en su lista por Lima. El que más llama la atención es el caso de Carmen Omonte, excongresista y exministra de la Mujer, quien en el 2015 fue denunciada por una trabajadora del hogar por incumplir el pago de sus beneficios de ley. Mientras, el candidato Miguel Ferreyra tiene dos sentencias: una por falsedad y otra por difamación.

Luis Valdez, secretario nacional de APP, señaló que estos antecedentes no figuran en la Ventanilla Única que les proporciona el JNE para filtrar a sus candidatos. “Cuando cumplen la sentencia, el Poder Judicial los rehabilita y se eliminan los antecedentes. Eso debería cambiar y deberían aparecer todos los antecedentes. Nosotros excluimos a varios en la interna, pero por verificaciones propias que hicimos y que no aparecían en la herramienta”, manifestó.

Otros partidos decidieron postular a candidatos pese a conocer sus antecedentes. Rennan Espinoza, postulante y jefe de campaña de Somos Perú, indicó que los integrantes de su lista con sentencia por pensión de alimentos cumplen su obligación. “Lo único que buscaron es que el Poder Judicial determine imparcialmente el monto adecuado para manutención de sus hijos. No todas las relaciones terminan en buenos términos”, indicó el exparlamentario.

En Vamos Perú, explicaron que su candidato Mario Uribe fue sentenciado por manejar ebrio y se le quitó el brevete durante un año, pero desde entonces no ha vuelto a incurrir en más infracciones.

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, recordó que existe un compromiso en el Pacto Ético Electoral de cuidar que no se presenten candidatos con antecedentes. “Si querían cumplir el pacto, tendrían que haber elegido mejor”, dijo.

—Procesos—

Daniel Urresti, de Podemos Perú: En abril pasado, la Corte Suprema anuló la sentencia absolutoria a favor del candidato de Podemos Perú por el Caso Bustíos. Se ordenó un nuevo juicio en su contra.

Antonio Mezarina, de APP: En su hoja de vida, el exalcalde de Barranco consignó que cuenta con investigaciones fiscales abiertas por los delitos de abuso de autoridad, estafa y peculado. Luis Valdez, secretario de APP, dijo que el primer proyecto de ley que presentarán es eliminar la inmunidad parlamentaria.

Carlos Morales, de Podemos Perú: Es el único candidato de Lima que figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos con un importe adeudado de 60.000 dólares. En su hoja de vida, consigna que su nombre no debió ser incorporado en ese registro.