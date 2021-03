Conforme a los criterios de Saber más

Con la llegada de un nuevo Congreso también cambiarán los intereses en proyectos específicos que beneficien a las regiones. Nueve postulantes al Parlamento en las elecciones 2021 detallan acá cuáles serán las propuestas que buscarán implementar.

Walter Huamán: “Política de aranceles”

Candidato con el 1 de Acción Popular por Cusco

1. Programas sociales. Declarar que los programas sociales obligatoriamente compren los productos de los agricultores de cada zona geográfica donde se brindan. En San Martín, solo se han fortalecido cuatro grandes empresarios, y los campesinos no tienen acceso a vender su producción. Esa producción o la compran muy barato o no lo compran en la región, y los productos del agricultor se desperdician.

2. Intermediaciones. Sancionar la intermediación perniciosa. Los intermediarios compran productos a precio barato, y los productores pierden fuerte.

3. Protección a la producción agrícola. Acá viene arroz importado que debilita el comercio local. Debemos implementar una política de aranceles. Al hacer esto se va a elevar los impuestos a la importación y va a generar que se consuma más lo nuestro. No va a encarecer los productos porque va a acceder a la producción local que es a bajo precio. Tienes que generar incentivos para que el productor de tu zona puede vender. Este es un círculo virtuoso.

Giovanna Araníbar: “Destrabe de tres proyectos”

Candidata con el número 2 por Victoria Nacional por Arequipa

1. Grandes obras. Destrabe de tres proyectos: Puerto Corio, Majes Siguas II y Proyecto Arma. No solo va a tener impacto de Arequipa, sino macro regional y nacional. El gobernador ha firmado el destrabe, pues hubo una situación con una adenda. Era un problema técnico. Se va a necesitar formar una mesa para darle alta prioridad en el Congreso para que destrabe estos proyectos de envergadura, y superar los tecnicismos.

2. Turismo. Una gran parte de la población altoandina vive del turismo. Gran parte se ha quedado paralizada por la cuarentena. Promoveremos un hospital en el Valle del Colca, pues hay muchos accidentes de personas que sufren un infarto o insuficiencia respiratoria. Necesitamos por lo menos un centro de emergencia, para que el turista tenga calma.

3. Aeropuerto. También promoveremos un aeropuerto internacional en Arequipa, que podría estar en La Joya.

Carlos Huamán: “Períodos de gracia financieros”

Candidato con el 1 de Renovación Popular por Cusco

1. Congelamiento de deudas. La propuesta es una ley para que haya períodos de gracia financieros para que las deudas de microempresarios y emprendedores se puedan aplazar por un periodo de dos años para que no se ahorquen. Si una microempresa muere, pierden el trabajo de 4 a 7 personas, e indirectamente 10. La economía no ha terminado de reactivarse y ya están pagando Reactiva Perú. También [incluye] un periodo de gracia para los créditos consumo. A los que no consideramos son a la media y gran empresa.

2. Prácticas para jóvenes. A los jóvenes universitarios se les exige que tengan un periodo de practicas pre profesionales. Muchos acuden a sus padrinos para que les hagan ingresar a instituciones del Estado. Esto no está regulado, y no es muy transparente. Lo que proponemos es una convocatoria nacional para practicas pre profesionales y profesionales en todo el aparato estatal. Esto también para solucionar el requisito que se les pide para que puedan egresar, y no las falsifiquen.

3. Zonas arqueológicas. Hay muchas zonas arqueológicas acá que hace 30 años o más fueron invadidas, y ahora son parte de la ciudad. Pero hasta el momento la gente no tienen títulos de propiedad porque están dentro de los parques arqueológicos o en las zonas protegidas por el Ministerio de Cultura. Estoy proponiendo destrabar esos enredos legales que no permiten que esas familias, después de 20 o 30 años, sean posesionarias y puedan heredar a sus hijos o usarlo como garantías. El Ministerio de Cultura te pide certificado de restos arqueológicos y luego te rechaza porque es parte del parque arqueológico. Hay que hacer los cambios para que esas personas tengan título de propiedad. En principio, sería una propuesta solo para la región.

César Paredes: “Corredor turístico de forma integral”

Candidato con el 1 de Fuerza Popular por Cajamarca

1. Turismo. Generar un marco legal para impulsar corredores turísticos de forma integral. Uno sería el nororiental de Lambayeque (Sipán), Cajamarca (la conquista, el cuarto del rescate) y Amazonas (Kuélap). Debe ser tomado como iniciativa de Estado, pues hasta ahora hay iniciativas aisladas.

2. Minería. Un proyecto de ley para que un porcentaje del canon minero sea asignado de forma directa para obras de infraestructura en las zonas de influencia minera. El dinero que llega a estas zonas es muy poco y genera mucho descontento. Ahora, las comunidades, los centros poblados están buscando al alcalde para ver si les pueden arreglar sus carreteras, sus canales de regadío. Están mendigando.

3. Inversión. Buscar un mecanismo para que la región Cajamarca tenga beneficios para acceder a obras de envergadura. Cajamarca es uno de los grandes aportantes de impuestos por la minería, pero no se pueden hacer obras de envergadura con el canon minero. Tenemos el proyecto de la presa Chonta, el proyecto del agua, etc.

Gabriela Lozada: “Compromiso con el pequeño agricultor”

Candidata con el 2 de La Libertad

1. Fiscalización. Quiero fiscalizar los gobiernos locales y regionales, y toda entidad pública, incluso al sector salud. Las redes de salud están politizadas.

2. Ley de promoción agraria. Modificar la ley de promoción agraria para que haya un compromiso social respecto a la empresa privada y el pequeño agricultor. Que estas grandes empresas puedan darle asistencia técnica al pequeño agricultor y que le compren sus productos para que también sean exportados.

3. Demuna. En las zonas rurales, los hombres son muy machistas. Y en las municipalidades distritales no hay programas de Demuna, cuando es la principal herramienta para dar soporte psicológico, asistencia legal a la mujer maltratada y niños. Tiene que hacerse una modificatoria para que en cada municipalidad exista un programa.

Willian Sánchez: “Que la Marina tome el control del puerto”

Candidato con el 3 de Podemos Perú por Callao

1. Seguridad ciudadana. Una ley de interdicción para que se autorice a la Marina de Guerra que tome el control del puerto y de las obras civiles en el Callao, pues existe extorsión y sicariato. La policía no tiene la capacidad de reacción. Si la Marina custodia, eso va a desaparecer o disminuir. Además, que se incluya que todas las empresas que participan en la actividad comercial del producto que se exporta en el que se encontró la droga –transporte, empresa aduanera, embalaje, APM y DP World- tienen responsabilidad solidaria. Si establecemos eso, en lo civil y penal, van a tener más cuidado y control.

2. Sanidad. Gestionar obras de agua y desagüe en Ventanilla, Cercado Callao, Carmen de la Legua.

3. Impulso al talento chalaco. En el Callao hay bastante talento en música y en deporte. Propongo la ley del músico independiente y la del promotor y entrenador deportivo. La primera es para que se registren en el Ministerio de Cultura para darle mejores herramientas para perfeccionar su talento, capacitación y certificación gratuita, que accedan a un seguro de salud (SIS) y una pensión. La idea es que vivan del arte. Y los entrenadores deportivos, que se dedican a promover el deporte en niños, descubren talentos, hacen labor social, puedan tener lo mismo. Ellos juntan a los chicos del barrio y salvan vidas.

Henry Chico: “Innovación tecnológica”

Candidato con el 1 del Frepap por Áncash

1. Ciencia y tecnología. Fomentar políticas de innovación tecnológica a través de un impulso para el incremento del presupuesto público en ciencia y tecnología, para los sectores de interés: agro y pesca. En paralelo, fomentar la creación de centros de excelencia para la investigación que resuelva problemas, especializada. Esto no solo va a generar inversión pública, sino que esto es una alianza entre universidad, empresa y organismos internacionales para hacer investigación aplicada. Para Áncash, centros de innovación tecnológica que le den valor agregado a productor locales, como el mango, la palta, el arroz, la acuicultura. Necesitamos un marco legislativo.

2. Agricultura familiar. Necesitamos un seguro agrario, en el corto plazo, para la reactivación, pues muchos agricultores han fallecido y no tenían ni para el cajón. Y una ley que permita que gobiernos regionales y locales actúen con presupuesto para emergencia en tiempos de inundaciones.

3. Obras por impuesto en educación y salud. Necesitamos ser mucho más minuciosos con esta herramienta porque hay muchos vacíos de ley. Tenemos muchos proyectos de infraestructura que no se han realizado porque no se ponen de acuerdo en detalles, como un laboratorio en el mar con la Universidad del Santa.

Ruth Luque: “Tope al precio del balón de gas”

Candidata con el 1 de Juntos por el Perú por Cusco

1. El gas. La región Cusco es dueña del gas. Una de mis propuestas es la creación de la Autoridad Nacional de Masificación de gas domiciliario, para que se pueda masificar a los cusqueños y se fije un tope al precio del balón.

2. Fiscalización anticorrupción. Somos de una región que ha tenido lamentablemente varios presidentes regionales en la cárcel por delitos de corrupción, y tenemos varios proyectos importantes rezagados, como el hospital Antonio Lorena. Una labor fundamental va a ser la fiscalización de obras de ejecución de importancia que tiene que ver con la ciudad de Cusco. Que se garantice su culminación. Lo más importante es que se realice, la forma se discutirá. En la pandemia ha sido terrible la situación de salud de los cusqueños.

3. Reparaciones a víctimas de conflictos. Vengo de provincias altas donde tenemos un gran corredor minero que ha generado muertos y situaciones de impacto ambiental. Me parece fundamental que haya una ley de reparación para víctimas, heridos y fallecidos durante los conflictos socio ambientales. Además, la derogación de las normas que criminalizan la protesta social.

Sheyla Briones: “Formalización del trabajador del agro”

Candidata con el 3 del Partido Morado por Lambayeque

1. Impulsar Reactiva Agro para los pequeños agricultores. La mayoría de pequeños campesinos no van a poder acceder al Banco Agrario. Pero con Reactiva Agro, dándole a los pequeños campesinos semillas e insumos, van a poder impulsar su propio capital. Esto en un macro regional, pues va a beneficiar a todos los campesinos. [Es un trabajo del Ejecutivo pero] el tema es promover que ese programa se haga realidad, para que también puedan obtener créditos con tasas de interés bajas. Además, aquí en la región hay un plan hidráulico pero que no se desarrolla. Esto también lo vamos a impulsar.

2. Salud. Impulsar la implementación de las postas para la atención primaria, con medicinas y atención de calidad.

3. Fiscalizar la implementación de la nueva ley agraria. Si no se pone como prioridad al trabajador, es por demás que exista la ley agraria. Tenemos el compromiso de la implementación de la ley agraria. Voy a priorizar la formalización del trabajador en el campo. En Lambayeque el mayor potencial económico es el agua.