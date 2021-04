Conforme a los criterios de Saber más

Este lunes 5 de abril, empiezan a regir las prohibiciones electorales a siete días de las elecciones generales 2021. Además, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dispuesto restricciones para el día del sufragio, el próximo domingo 11 de abril.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), a partir de este lunes está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en medios de comunicación. El día de la elección solo se podrán difundir proyecciones basadas en “el muestreo de las actas electorales luego de la difusión del primer conteo rápido que efectúe la ONPE”, añade la legislación.

Incumplir estas disposiciones será sancionado con una multa entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que fijará el JNE. Es decir, entre S/44.000 y S/440.000, debido a que el valor de una UIT es S/4.400.

Adicionalmente, desde las 00:00 horas del viernes 9 estarán prohibidas las reuniones o manifestaciones políticas. Incumplir esta restricción se sanciona con una pena de prisión no menor de tres meses ni mayor de dos años, de acuerdo con la legislación electoral.

Asimismo, todo tipo de propaganda política está suspendida desde las 00:00 horas del sábado 10. Esto incluye la participación de los candidatos en los medios de comunicación a través de entrevistas, conferencias, debates, etc. Incumplir esta disposición será multado con entre 30 y 100 UIT (S/132.000 - S/440.000), o una pena de prisión no menor de dos años.

Restricción de ventas

Desde las 8 a.m. del sábado 10 hasta la misma hora del lunes 12 estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. No cumplir con esta disposición será sancionado con cárcel no mayor de seis meses, una multa no menor de S/2.790 y pena accesoria de inhabilitación (incapacitarlo para ejercer la función o labor que ejercía).

Otras prohibiciones

El domingo 11 de abril, día del sufragio, entre las 7 a.m. y 7 p.m. no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio. Los fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad.

Está prohibido también impedir, coactar, inducir o perturbar las labores del personal del sufragio, así como portar armas desde el día anterior a las elecciones hasta un día después del proceso electoral.

