La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió no utilizar el mecanismo de votación digital para las Elecciones Generales 2026, y dispuso dejar en suspenso temporal la implementación de dicha tecnología tras el pronunciamiento emitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Sin restricción a la autonomía, atribuciones y competencias que le corresponden a la ONPE conforme a la Constitución y las leyes, nuestra institución ha decidido no utilizar el mecanismo alternativo de votación digital para las elecciones generales 2026, quedando este temporalmente en suspenso”, puntualizó en su comunicado.

La institución aseguró que actúa sin restringir las atribuciones y competencias que corresponden al jurado, y que se pronunciarán “oportunamente” sobre el contenido del informe de fiscalización del JNE.

El pleno del JNE aprobó una opinión técnica en contra de la solución para implementar el voto digital elaborada por la ONPE al concluir que el sistema presenta deficiencias técnicas y riesgos para el secreto del sufragio. El presidente del organismo, Roberto Burneo, explicó que la infraestructura tecnológica no se encuentra culminada ni operativa para la fecha de los comicios.

#Comunicado | La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en atención al pronunciamiento del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha decidido no utilizar el voto digital en las Elecciones Generales 2026. pic.twitter.com/4I1NlHj0p1 — ONPE (@ONPE_oficial) December 24, 2025

El informe de fiscalización identificó la falta de pruebas de seguridad y la ausencia del sello de accesibilidad digital. Ante estas vulnerabilidades, el JNE consideró inviable la aplicación del voto por internet para el proceso del 12 de abril de 2026. El organismo precisó que la decisión busca evitar que los ciudadanos inscritos pierdan su derecho al sufragio por fallas técnicas.

En respuesta, la ONPE dijo que todavía espera los resultados de la auditoría que realiza la empresa norteamericana CGTS Corp, contratada para cumplir con las exigencias de la Ley 32270.

La oficina electoral sostuvo que el desarrollo de la solución tecnológica siguió los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa publicada el pasado 24 de marzo. El objetivo del proyecto consistió en facilitar la participación de peruanos con dificultades para acudir a los locales de votación. Según el comunicado, la herramienta permitiría sufragar desde teléfonos celulares, computadoras o tabletas.

En esa línea, aseguran que persistirán en el esfuerzo de continuar con el desarrollo de herramientas para el ejercicio del derecho al sufragio.

Finalmente, la entidad garantizó que los ciudadanos registrados en la plataforma de voto digital conservan su derecho a votar de forma presencial. La oficina se pondrá en contacto con este grupo de electores para brindar el apoyo necesario en la definición de su local de votación. El proceso convencional para los más de 27 millones de peruanos se mantiene sin variaciones.