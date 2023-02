El cáncer es más que una enfermedad pues al recibir el diagnóstico surge una avalancha de emociones que pueden ser abrumadoras para cualquier paciente. Nadie está preparado para escuchar que tiene cáncer, pero ¿qué sucede cuando la enfermedad ataca a nuestros hijos? ¿Cómo se lo podemos explicar? La Dra. Mary Castro, Psicóloga de la Clínica Ricardo Palma nos brinda cinco recomendaciones para afrontar este difícil proceso.

Infórmate, prepara y practica lo que vas a decir

Es importante que los padres se informen adecuadamente sobre el tema, preparen lo que van a compartir con el niño y practiquen la forma en la que lo harán. Debe emplearse un lenguaje simple y sencillo para que el niño pueda comprender la dolencia y realice las preguntas que considere necesarias, las mismas que los padres deben estar listos para responder.

“Explicarles que el cáncer es como otras enfermedades que aparecen en el cuerpo y para ello se necesita aplicar un tratamiento como otras enfermedades que probablemente hayan tenido antes” recomienda la Dra. Castro.

Explícale los posibles cambios que vendrán

Al ser diagnosticado con cáncer, la vida cotidiana de tu niño cambiará de un día a otro, por ello es importante explicarles que existen cambios en las actividades y en la vida de las personas que padecen esta enfermedad y que llevan un tratamiento. “Debemos mencionarle que probablemente haya actividades que no se realicen por algún tiempo mientras se encuentre en tratamiento y que es importante tener en cuenta las recomendaciones de los especialistas que llevarán todo el proceso” señala la especialista.

Asimismo, resalta que “es importante que el niño se quede con tranquilidad en relación a la explicación que se le va a dar, por ello debemos preparar tanto en el lenguaje como la información que compartiremos”.

Transmíteles calma y serenidad

La calma y la serenidad que podamos evidenciar frente a los niños ayudará a que puedan llevar un mejor proceso, " los niños tendrán temor, incertidumbre, preocupación por los eventos que puedan pasar, pero si nos mostramos firmes, serenos y equilibrados ayudará que este proceso no sea tan traumático para ellos” señala la psicóloga.

Nos indica además que “es importante recordarles que ellos tienen toda la libertad de manifestar sus emociones y de expresar lo que sienten, es necesario validar esas emociones para ellos”, exhortando a que incentivemos a los niños a comunicar estas emociones y les brindemos la seguridad de que nosotros estaremos ahí para escucharlos y ayudarlos.

Si el niño presenta dudas, la Dra. Castro recomienda recordarles que tanto ellos, como la familia y los especialistas que los acompañarán en el proceso, forman parte de un equipo que estará siempre para ayudarlo. “Es importante que el niño no se sienta solo en el proceso y nosotros tampoco, recuerden que tenemos que buscar información, investigar por nuestra parte y hacer las preguntas correspondientes a los especialistas”.

Permítele compartir lo que siente a nivel físico y emocional

Para poder cuidar la salud mental de los niños es importante que sepan que pueden manifestar todo lo que ellos puedan sentir o percibir y todas las dudas que tengan, “eso los va a ayudar a liberar esta emoción, a no quedarse con la duda, a no tener pensamientos tan intrusivos y negativos constantemente”.

Asimismo, es importante que el niño sepa que también tenemos y emociones estaremos allí para ayudarlo “podemos compartir las emociones o sentimientos que ellos tienen en este momento o que puedan tener, decirles que es normal que se sienta triste disgustado o fastidiado en ciertos momentos”, recomienda la especialista.

No lo aísles

Finalmente, la Dra. Castro señala que es importante que el pequeño siga realizando, en la medida de lo posible, las actividades que usualmente hacia si es que el médico o los especialistas los permiten “aislarlo de todo entorno no los va ayudar , los niños son sociales, son personitas que necesitan compartir y hacer actividades, si los retiramos de todo los estímulos que podamos tener no lo vamos a ayudar, va sentirse incomodo y va pensar que es un castigo lo que está sucediendo, ellos no pueden percibir esta enfermedad como un castigo” enfatiza la psicóloga.