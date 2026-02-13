Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El doctor José Tapia Yanapa, médico asistencial del Servicio de Cirugía General del INSN de Breña, detalló que el tumor de hígado es poco frecuente en bebés.
El doctor José Tapia Yanapa, médico asistencial del Servicio de Cirugía General del INSN de Breña, detalló que el tumor de hígado es poco frecuente en bebés.
Por

Alena es una bebé que, con apenas cuatro meses de nacida, enfrentó una prueba difícil al convertirse en parte de las cifras del cáncer infantil en el país. A pocos meses de cumplir su primer año, es un ejemplo de esperanza luego que una junta médica decidió su intervención quirúrgica y fue sometida a una exitosa cirugía en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, en la que se le extirpó el 50 % de su hígado para salvar su vida. Este caso se suma a los 97 tumores sólidos intervenidos quirúrgicamente por la institución durante el 2025.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Caso Milagros Jáuregui: MIMP trasladará a menores de “La casa del Padre” a otros albergues
Lima

Caso Milagros Jáuregui: MIMP trasladará a menores de “La casa del Padre” a otros albergues

Cierre de Agua Dulce este domingo 15 tendrá presencia de PNP y control de accesos
Seguridad

Cierre de Agua Dulce este domingo 15 tendrá presencia de PNP y control de accesos

Milagros Jauregui: Fiscalía abre investigación a centro de menores abusadas
Sucesos

Milagros Jauregui: Fiscalía abre investigación a centro de menores abusadas

Día de San Valentín: Minjusdh alerta sobre fraudes en apps de citas y redes sociales
Seguridad

Día de San Valentín: Minjusdh alerta sobre fraudes en apps de citas y redes sociales