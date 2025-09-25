En el Perú, cada año se diagnostican alrededor de 1.800 casos nuevos de cáncer infantil y cerca de 400 niños mueren por no acceder a un diagnóstico o tratamiento oportuno. Frente a esta realidad, la Ruta del Pejerrey 2025 regresa el domingo 6 de diciembre con un mensaje claro: cada inscripción es un paso para que más niños sigan luchando y reciban apoyo a través de Magia, asociación sin fines de lucro que brinda alojamiento y tratamiento a familias sin recursos.

El evento, organizado por Runners con Causa en alianza con la Municipalidad de La Punta, tendrá un recorrido oficial de 21 kilómetros desde Miraflores hasta La Punta. La ruta ofrece un trayecto seguro y pintoresco, con vistas al litoral y espacios de hidratación a lo largo del camino. Además, se busca generar una experiencia inclusiva que invite a corredores de todos los niveles y a la comunidad en general a sumarse, promoviendo la actividad física, el trabajo en equipo y la solidaridad.

“Queremos que la Ruta del Pejerrey sea más que un evento deportivo: que se convierta en un puente entre quienes disfrutan del running y quienes luchan día a día contra el cáncer infantil. Esta carrera no es competitiva, lo que permite que los participantes se unan a la ruta completa, recorran solo un tramo o incluso participen en bicicleta. La meta no está en el cronómetro, sino en la solidaridad”, señaló Franco de los Ríos, fundador de Runners con Causa.

La Asociación MAGIA apoya a niños con cáncer de escasos recursos y cuenta con un albergue de 32 habitaciones para un niño y su acompañante, donde se brinda alojamiento, transporte, alimentación, medicinas, prótesis y más a familias que llegan desde provincias a Lima para su tratamiento. Su meta es ampliar a 50 habitaciones y sumar nuevos servicios especializados, como consultorios de psicología, oftalmología y odontología, fortaleciendo así el apoyo integral que ofrecen a los niños con cáncer.

“En Magia trabajamos porque ningún niño con cáncer se quede sin tratamiento por falta de recursos; Con la ampliación de nuestro albergue podremos ayudar a más niños de provincias a superar la enfermedad y brindar un mejor soporte a sus familias. Gracias a empresas, personas que nos ayudan, como con esta carrera, podemos hacer que cada vez más niños toquen esa campana y salvarles la vida”, comentó Christian Ames, gerente general de Magia.