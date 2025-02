En las últimas semanas, la capital ha registrado varios accidentes debido al mal estado de las pistas, cables, buzones y otros elementos en las calles. Como resultado, los afectados han reclamado a la municipalidad y a las empresas de servicios que se hagan responsables de la calidad de la infraestructura pública.

Estos incidentes se deben a dos episodios específicos. El primero ocurrió el 16 de febrero, cuando una mujer resultó herida debido a un cable suelto en la vía pública que se enganchó a una moto. En una entrevista con El Comercio, la víctima, Marisu Herrera, relató que el accidente tuvo lugar en el cruce de la calle Miguel Aljovín y el jirón Pedro Irigoyen Diez Canseco, en el distrito de Santiago de Surco. “Yo vivo a unas cuadras de allí. Estaba caminando tranquila, cuando de repente un cable colgando de un poste se enganchó a una moto cuyo conductor pasaba por donde yo caminaba”, explicó.

“En ese momento, el cable golpeó fuertemente mi vientre, lo que me hizo caer al suelo. Lo más preocupante es que estoy embarazada de siete meses de mellizos, y me asusté muchísimo. Me levanté con mi barriga adolorida y con una marca. Lo que hice fue ir donde un sereno a reclamar y luego me dirigí a una clínica privada, donde me atendieron de emergencia. En la clínica comencé a tener contracciones, pero después de una serie de ecografías y medicinas, pude estar bien”, agregó.

La mujer reclamó que en ningún momento la municipalidad se puso en contacto con ella. “Mi suegro mandó una carta a la municipalidad de Surco, pero no nos dieron respuesta. Nos hemos dado cuenta de que el personal de fiscalización de la municipalidad retiró el cable de la zona, pero hay miles más sueltos por las calles. Ahora me han dado de alta y estoy en reposo. Sin embargo, ayer tuve que regresar de emergencia porque tuve un pequeño sangrado debido al fuerte golpe que me dio el cable en mi barriga”, dijo.

Marisu Herrera solicitó a la municipalidad que presente un plan de acción para retirar los cables sueltos y abandonados en el distrito, para evitar que otras personas pasen por situaciones similares. “Muchos de esos cables llevan años allí y nadie los usa. Deberían organizarse para retirar todos los cables en desuso de las calles”, enfatizó.

Mujer se accidenta con cable suelto que se le enganchó.

Por otro lado, el otro incidente ocurrió el 18 de febrero en el distrito de Ancón, Callao, donde una mujer cayó en un buzón sin tapa, lo que generó preocupación entre los vecinos por la falta de seguridad en la zona. La víctima se dirigía a una veterinaria cuando pisó la estructura.

La mujer no se percató de que el buzón tenía una tapa de madera mal asegurada. Según testigos, la caída fue brusca y la mujer permaneció dentro del buzón durante aproximadamente tres minutos, hasta que una vecina le facilitó una escalera para poder salir.

No es el único caso en la zona. Se han reportado otros buzones sin tapa, lo que representa un riesgo tanto para peatones como para conductores. La falta de vigilancia y la ausencia de agentes de seguridad en el área ha generado gran preocupación entre los residentes, quienes exigen una solución inmediata.

Una señora cayó en un buzón sin tapa en Ancón, luego de que la tapa metálica fuera robada días antes. Tras el accidente, serenazgo y vecinos instalaron medidas de seguridad y la mujer fue trasladada al hospital para su revisión



Mantente informado en la WEB ►… pic.twitter.com/f5HFNG0QjI — Canal N (@canalN_) February 18, 2025

Tras la caída, agentes del Serenazgo y los vecinos improvisaron una señalización de peligro con piedras y cintas para evitar más accidentes. La afectada fue trasladada a un hospital para evaluar posibles lesiones, ya que presentaba dolor agudo en la zona de las costillas.

Responsabilidades

El arquitecto urbanista Santiago Dammert afirmó que los municipios son responsables de mantener toda la infraestructura urbana en buen estado, asegurando que sea segura y accesible. “Si una municipalidad entrega un proyecto inseguro, tiene responsabilidad, ya que está bajo su mandato. Uno de los grandes problemas que enfrentamos es la falta de relación y coordinación entre las municipalidades y las empresas prestadoras de servicios. Además, la gobernanza de Lima es deficiente. Tenemos una serie de distritos que no actúan de manera articulada. La municipalidad suele tener muy pocas competencias o comunicación con estas empresas, lo que limita su capacidad de acción”, comentó.

“Al final, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima parece más el alcalde del Cercado de Lima que de toda la ciudad, debido a que su margen de acción a nivel metropolitano es muy limitado. Es importante que los ciudadanos reporten deficiencias en la infraestructura pública. Los peruanos no deberíamos estar lidiando con esto. Muchos de los cables son de servicios que ya ni siquiera están en uso; son cables muertos tirados por ahí. Debería haber un mayor orden”, indicó.

Mujer cae en buzón sin tapa al bajar de mototaxi.

Descargos

En relación con la situación de la señora Marisu Herrera, la Municipalidad de Santiago de Surco informó a El Comercio que se solidariza con ella y está atenta a su total recuperación física. "Debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido en la Ley N° 31595, es responsabilidad de las empresas concesionarias y proveedoras de infraestructura pasiva de telecomunicaciones el retiro de los cables en desuso o en mal estado. Esta norma obliga a las empresas a presentar un Plan de Acción ante la Entidad de Fiscalización Ambiental y, posteriormente, ante la Municipalidad, un Plan de Calles. Sin embargo, ninguna empresa ha presentado dicho plan“, señaló.

Asimismo, comunicó que, ante la inacción de las empresas, la municipalidad emitió la Ordenanza N° 702-MSS, de fecha 15 de junio de 2024, que regula la participación del municipio en la ejecución del retiro de cableado en desuso o en mal estado en las zonas urbanas. Además, la municipalidad está recopilando información sobre las zonas con cableado en desuso para hacer el seguimiento de las empresas responsables del retiro del cableado aéreo. En situaciones de emergencia, se están retirando algunos cables que generen riesgos.

"En cuanto a los hechos ocurridos, se ha determinado que el cableado en desuso pertenece a la empresa American Móvil, a la cual se le ha impuesto una Papeleta de Infracción por no mantener en buen estado de conservación la infraestructura de telecomunicaciones, lo que genera un riesgo para la salud y la vida de las personas. La multa asciende a S/. 5,350.00 soles“, aseguró la municipalidad. Indicó que se enviará toda la información sobre el caso a la afectada, incluyendo detalles sobre el incumplimiento de la empresa mencionada.

Foto: Municipalidad de Surco.

El Comercio solicitó descargos a la Municipalidad Distrital de Ancón. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se recibió respuesta.

Antecedentes

El año pasado también se presentó un incidente en el que una persona fue víctima de la mala calidad de la infraestructura pública. En septiembre de 2024, un hombre de 49 años perdió la vida luego de que un árbol de eucalipto cayera sobre él en el cruce de las avenidas Separadora Industrial y Los Frutales, en Ate. La víctima, identificada como Alfredo Tangoa, estaba esperando el cambio de luz del semáforo para cruzar la pista cuando el árbol se desprendió de raíz y lo aplastó. El padre de familia murió en el acto.

Por otro lado, en julio de ese mismo año, un poste cayó sobre un transeúnte en la Plaza San Martín. La estructura metálica cayó sobre el hombre, quien se encontraba sentado en el lugar. Ante este hecho, los visitantes lo auxiliaron de inmediato y llamaron a los paramédicos. La víctima fue identificada como Raúl Guzmán Delgado, de 51 años. Vecinos afirmaron que la estructura se encontraba oxidada.

La empresa de alumbrado público Enel emitió un comunicado en el que responsabilizó a la MML por la caída del poste. Sin embargo, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, rechazó el comunicado emitido por Enel sobre la responsabilidad del mantenimiento de los postes y afirmó que la empresa concesionaria es la encargada de realizar estas labores.