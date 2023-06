La familia de una enfermera que quedó inmovilizada (estado vegetal) en nuestro país tras sufrir de COVID-19 solicita ayuda trasladarla a su natal Colombia.

Joana lleva un año con hipoxia cerebral y está en estado vegetativo esperando realizar los trámites necesarios. Junto a ella, su madre María y su menor hijo Iván hacen esfuerzos denodados para mantener su salud estable.

La madre dejó Barranquilla desde octubre de 2021 para cuidarla. Espera regresar con ella y así recibir el tratamiento adecuado.

Callao: Enfermera que quedó inmovilizada pide ayuda

“En el Sabogal me dijeron que me la lleve. Empecé a ser una serie de trámites. Lloraba y decía a mi nieto tantos papeles y no avanzaba nada”, contó para América Noticias.

Detalló que el BCP solicita que Joana firme una carta poder para que su familia acceda a su tarjeta y retire el dinero que le pagó Unilab, empresa donde trabajó, sin embargo, esto no es posible.

“Hemos buscado que venga un asesor del banco, pero no puede. Nos dice que si viene tiene que hablar, firmar o un acto de hablar y decir que sí está de acuerdo para que nos den la tarjeta, pero no se puede hacer por obvias razones”, sostuvo su hijo.

MIRA AQUÍ | Rímac: hallan momia de hombre de más de 3 mil años en huaca La Florida

Para ayudar a Joana puede comunicarse al 987 503 385. También se puede colaborar con una silla neurológica, pañales para adultos, bebidas nutricionales y apoyo económico para cubrir sus necesidades básicas.