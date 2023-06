Un video registrado por un ciudadano muestra el preciso momento en el que una ambulancia de la Compañía Italiana de Bomberos Voluntarios Garibaldi 6, ubicada en el distrito de Chorrillos, se ve impedida de salir a atender una emergencia por culpa de una camioneta que fue parqueada justo en la puerta de salida de emergencia de la referida estación.

En las imágenes, difundidas este miércoles, 14 de junio, por Buenos Días Perú (Panamericana TV), se aprecia cómo la ambulancia de los bomberos tuvo que mover a la camioneta de color blanco, de placa CDC-456 y marca Suzuki, para poder salir de la estación y así dirigirse hacia su destino.

El hecho ocurrió a plena luz del día en la avenida Defensores del Morro (ex Huaylas). Según informó RPP Noticias, el equipo de bomberos salía en ese momento a atender a un paciente que sufrió un atragantamiento.

Edward Palacio, primer jefe de la compañía Garibaldi N°6, indicó que ya es un hecho recurrente que conductores estacionen sus vehículos durante horas frente a la estación de bomberos, situación que dificulta su labor.

“En el momento en que los bomberos van a salir a la emergencia, nos encontramos con la sorpresa de que teníamos un vehículo estacionado delante de la unidad ambulancia. No pudimos moverlo. No tuvimos otra opción que intentar empujarlo con nuestras propias manos. Pero como no lo lográbamos, entonces tuvimos que empujarlo con nuestro propio vehículo”, declaró a RPP Noticias.

Palacio añadió que la propietaria del vehículo llegó hasta la estación de bomberos y ofreció las disculpas del caso. En su defensa indicó que pensó que se trataba de una “vitrina de exhibición”.