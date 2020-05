La emergencia por el coronavirus ha tenido múltiples efectos en Lima. Uno de los más visibles fue la desaparición, de golpe, de los scooters eléctricos y las bicicletas de alquiler que frecuentaban las calles y los rincones de varios distritos de la capital.

Al día 71 de cuarentena, ya todos saben que el principal foco de contagio del COVID-19 lo representan las aglomeraciones. Por esta razón, el transporte de personas en vehículos de movilidad personal es considerado una alternativa para la movilización sin riesgo de contagio, durante y después de la cuarentena.

El 5 de mayo, en una carta enviada a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Gremio de Micromovilidad del Perú solicitó que el transporte en scooters y bicicletas fuera incluido entre las actividades comerciales por reanudarse como parte de la reactivación económica. También pidieron que este tipo de movilidad fuese declarado prioritario para reducir el riesgo de contagios.

Este gremio lo integran las empresas que ofrecen servicios de arrendamiento o venta de scooters y bicicletas, así como asociaciones de ciclistas y las empresas de servicio de mantenimiento y repuestos para estos vehículos.

“Las bicicletas y los scooters, por su estructura, no permiten aglomeraciones de personas y fomentan el aislamiento social porque son vehículos para un solo usuario”, comenta Vasco Mujica, gerente de Asuntos Públicos e Institucionales de la compañía de scooters Grin.

Mujica reconoció que el único riesgo que podría tener el scooter o la bicicleta es el manubrio. “Sin embargo, al terminar el viaje, con limpiarlo y lavarse las manos reduces eficazmente la posibilidad de un contagio de COVID-19”, señala.

La única respuesta del Gobierno hasta el momento es una cita en el decreto supremo publicado el último sábado, con el que se amplió el estado de emergencia hasta el 30 de junio. En el artículo 7.3 se indica: “Los gobiernos locales y la ATU, en el marco de sus competencias, promueven el uso de vehículos no motorizados como una alternativa al sistema de transporte público”. No obstante, no se especificó ningún protocolo de seguridad.

“Si bien no hubo una prohibición para el uso de estos vehículos, como gremio necesitamos que la autoridad comprenda que debe revisar nuestros planes y protocolos sanitarios a la brevedad, para estar todos seguros de que los scooters y las bicicletas son la mejor alternativa de transporte por ser ecoamigables y eficientes, en esta coyuntura con aislamiento social”, resalta Mujica.

Actibícimo como parte de los gremios de ciclistas hicieron llegar a instituciones estatales como la PCM, MTC y MINSA el petitorio donde exponen los beneficios de la micromovilidad para evitar los contagios con coronavirus. (Foto: Actibícimo)

—¿Estamos listos?—

El médico infectólogo del hospital Cayetano Heredia Carlos Medina considera que es importante establecer paraderos donde los scooters puedan ser desinfectados. Además, opina que se debe garantizar que estos vehículos sean usados por una sola persona y no por dos, como se solía ver en Lima. “Este tipo de movilidad, bien utilizado, puede ser muy beneficioso, mucho más que cualquier otro medio de transporte público”, menciona.

En la carta enviada a la PCM; el gremio se comprometió a desinfectar los manubrios de cada vehículo al menos tres veces al día.

“Los limeños nos movemos por muchos distritos. La única manera de no arriesgarnos es usar bicicletas, skates, scooters y similares”, sugiere el vocero del colectivo Actibícimo, Zoe Sandoval.

—Respuestas—

Desde la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao informaron que ya está en marcha el Sistema de Transporte Individual Sostenible (SITI), que busca implementar 301 km de ciclovías, entre las que ya existen pero que necesitan mantenimiento y las nuevas rutas, para conectar todos los puntos del recorrido y los distritos periféricos. Para esta estrategia, hasta el momento se han comprometido 23 municipios.

“Estamos trabajando en coordinación con los municipios de Lima y Callao para incorporar ciclovías en el corto plazo”, explicó la asesora de la Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales de la ATU, Claudia Ato, quien mencionó que esta estrategia está pensada para viajes de menos de 6 km o de hasta 30 minutos. Añadió que primero se promoverán los vehículos propios y más adelante los de alquiler.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que están comprometidos con fomentar el transporte alternativo en el país. Aunque no precisaron los lineamientos, esperan que estos servicios puedan operar en el corto plazo-

DATOS

El Gremio de Micromovilidad lo integran Actibísimo, Anza, Bicicentro, Grin, Mottus Perú y Movo.

Según la entidad, entre scooters y bicicletas de arrendamiento, en los cuatro distritos de Lima donde operaba, se superaron los 300.000 viajes al mes.

Los principales usuarios de estos medios de transporte tienen entre 25 y 45 años.

Según especialistas, los manubrios de estos vehículos se deben esterilizar antes y después de utilizarlos.

De acuerdo con el censo del INEI del 2017, el 16% de hogares en el Perú cuenta con al menos una bicicleta.

