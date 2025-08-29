El oficial PNP a cargo del Complejo Policial Norte 1 es acusado de ordenar a sus subalternos el desalojo de un grupo de nueve perros sin hogar que viven en esta dependencia de la PNP. Incluso, se les pide que también retiren a los perros del frontis de la dependencia policial ubicada en Los Olivos.
Exitosa Noticias detalló que solo se les ha dado el plazo de tres días para reubicar a estos canes. Y el mismo alto mando también ha solicitado a los diferentes jefes de las diferentes subunidades de la PNP de este complejo que debe comunicar a todo el personal a su mando que se abstengan de recoger más animales de la calle.
Como se recuerda, algunas comisarías de Lima Norte suelen acondicionar espacios para dar acogida a los animales de la calle que deambulan por la zona, caracterizada por el ato abandono de mascotas.
Precisamente la DIVPOL Norte 1 reúne a las comisarías de Ancón, Laura Caller Iberico, Carabayllo, La Ensenada, Santa Isabel, Santa Rosa, Sol de Oro, Puente Piedra, el Progreso, Los Olivos y Zapallal, las mismas que ya no podrían recibir a canes sin hogar de cumplirse la disposición señalada.
Vale recordar que en el Perú, el maltrato y abandono animal se sanciona con penas de entre 3 y 5 años de prisión y multas, según el Artículo 206-A del Código Penal y la Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley N.° 30407). La pena puede ser de hasta 3 años si hay abandono o actos de crueldad, pero se eleva a un mínimo de 3 y un máximo de 5 años si como consecuencia de estos actos el animal muere.
