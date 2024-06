La empresaria Jackeline Salazar fue rescatada sana y salva tras 11 días en cautiverio. Ella fue raptada en Los Olivos, muy cerca a una comisaría, y, tras un minucioso trabajo de investigación, las autoridades dieron con su paradero: una vivienda en un descampado de Carabayllo.

Una semana después de este suceso, la mujer de 32 años regresó a las redes sociales y publicó un extenso mensaje donde agradece a todos por el apoyo que ha recibido.

“No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes, esto es muy duro para mí y mi familia . Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo”, escribió.

“Definitivamente, soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente con sus oraciones . Dios me dio tanto ese milagro que día a día se lo pedía. Discúlpeme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no tengo Las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero”, añadió.

Mensaje de Jackeline Salazar en redes sociales

El viernes 24 de mayo, Jackeline Salazar fue rescatada por la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese operativo se logró la intervención de tres sujetos, quienes tienen un amplio prontuario delictivo.